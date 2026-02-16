En el arranque de semana, Alberto Verdusco, jefe de información y Rosalía Lara, editora de ESG de Grupo Expansión analizan sobre los más recientes acontecimientos que marcan la agenda noticiosa del país.
Los enfrentamientos de Marx Arriaga con la SEP que lo llevaron a su destitución
En el capítulo de este lunes 16 de febrero del Expansión Daily, el tema de la destitución de Marx Arriaga de la SEP, el alza del IEPS y su impacto en las tienditas, son parte de los temas.
lun 16 febrero 2026 07:43 AM
Publicidad
Publicidad
Entre los demás temas que están sobre la mesa este lunes 16 de febrero son los siguientes:
- El T-MEC se juega también en el Congreso de EU
- El alza del IEPS golpea a las tienditas: ventas caen hasta 20%
- El agotamiento digital golpea a las dating apps: crecen los ingresos, cae el entusiasmo
- El cine, Netflix, Prime Video y HBO tendrán un beneficio fiscal del 30% para producir
Publicidad
No te pierdas de lunes a viernes un capítulo nuevo del Expansión Daily, el Podcast en donde los editores de Grupo Expansión dialogan sobre los temas de la agenda nacional e internacional.
Newsletter
Publicidad