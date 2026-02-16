Publicidad

Los enfrentamientos de Marx Arriaga con la SEP que lo llevaron a su destitución

En el capítulo de este lunes 16 de febrero del Expansión Daily, el tema de la destitución de Marx Arriaga de la SEP, el alza del IEPS y su impacto en las tienditas, son parte de los temas.
lun 16 febrero 2026 07:43 AM
expansion-daily-16-febrero
Marx Arriaga advirtió que seguirá en el puesto en la SEP hasta que le entreguen el documento que avala su despido; este, y otros temas, dentro del Expansión Daily de este lunes 16 de febrero. (Fotoarte: Expansión)

En el arranque de semana, Alberto Verdusco, jefe de información y Rosalía Lara, editora de ESG de Grupo Expansión analizan sobre los más recientes acontecimientos que marcan la agenda noticiosa del país.

No te pierdas de lunes a viernes un capítulo nuevo del Expansión Daily, el Podcast en donde los editores de Grupo Expansión dialogan sobre los temas de la agenda nacional e internacional.

SEP Netflix T-MEC

