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Cinépolis lanzó su tarjeta de crédito: siete cosas que debes conocer antes de solicitarla

El nuevo plástico de Cinépolis no cobra anualidad e incluye promociones para los clientes frecuentes de la cadena.
vie 31 julio 2026 07:42 PM
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Los Puntos Club Cinépolis obtenidos con la tarjeta tienen vigencia, por lo que deberán utilizarse antes de expirar.
Los Puntos Club Cinépolis obtenidos con la tarjeta tienen vigencia, por lo que deberán utilizarse antes de expirar. (Openbank)

Cinépolis y Openbank lanzaron una tarjeta de crédito dirigida a quienes visitan con frecuencia los complejos de la cadena. La tarjeta es un nuevo producto con el que se podrá acceder a un 2x1 semanal en boletos, acumulación de puntos y la posibilidad de utilizarla en cualquier establecimiento al ser una Mastercard Gold.

Aunque la tarjeta no cobra anualidad, también cuenta con condiciones que vale la pena conocer antes de contratarla, especialmente si planeas utilizarla como una herramienta de financiamiento.

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No cobra anualidad

Uno de los principales atractivos es que la tarjeta no tiene anualidad. Además, Openbank señala que no exige un uso mínimo para conservar este beneficio y que tampoco cobra comisiones ocultas relacionadas con el plástico.

Esto significa que el costo de mantener la tarjeta no dependerá del número de compras que realices durante el año.

El 2x1 es uno de sus principales beneficios

La tarjeta ofrece un beneficio de 2x1 en Cinépolis cada semana, pero para aprovecharlo será necesario cumplir con los términos y condiciones establecidos por la promoción, por lo que conviene revisar cómo aplica el beneficio antes de utilizarlo.

Con esta adquisición Cinépolis operará 193 pantallas en India. (Foto: Cuartoscuro )

Al ser una tarjeta Mastercard Gold, también puede utilizarse en miles de establecimientos físicos y comercios en línea dentro y fuera de México.

El "16%" no significa dinero en efectivo

Uno de los beneficios más llamativos es que permite obtener hasta un 16% en Puntos Club Cinépolis. Sin embargo, ese porcentaje no corresponde a dinero en efectivo ni a cashback, sino a puntos que podrán utilizarse dentro del programa de lealtad de Cinépolis.

Además, todas las compras realizadas con la tarjeta generan puntos, no únicamente las efectuadas dentro de los complejos de la cadena de cine.

Los puntos tienen vigencia

Antes de contratar la tarjeta también es importante considerar que los Puntos Club Cinépolis caducan. De acuerdo a Openbank, los puntos expiran durante el año calendario, por lo que deberán utilizarse antes de perder su vigencia.

Si ya eres miembro de Club Cinépolis, podrás vincular tu cuenta para seguir acumulando puntos. En caso contrario, durante el proceso de contratación se generará automáticamente una cuenta.

Si posteriormente decides cancelar tu membresía de Club Cinépolis, la tarjeta continuará funcionando con normalidad, aunque dejarás de acumular este beneficio.

El CAT y la tasa de interés

Más allá de las promociones, uno de los datos más importantes es el costo del financiamiento. La tarjeta registra un CAT promedio de 153% sin IVA y una tasa de interés promedio ponderada anual fija de 90%.

Es importante revisar estos costos, debido a que otros bancos tradicionales promedian entre 60% y 90% de CAT sin IVA.

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Además, estos indicadores sirven para comparar el costo del crédito entre distintos productos financieros y resultan especialmente relevantes para quienes acostumbran tener compras a meses o mantener saldos pendientes.

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Incluye protecciones por ser Mastercard Gold

Además de los beneficios de Cinépolis, la tarjeta incorpora algunas coberturas de Mastercard Gold.

Entre ellas se encuentran:

  • Protección de compras por daño o robo de hasta 400 dólares.
  • Protección de precio de hasta 200 dólares si un artículo adquirido disminuye su precio durante los 30 días posteriores a la compra.

Todo se administra desde la aplicación

La administración de la tarjeta es completamente digital y desde la aplicación de Openbank los usuarios podrán consultar movimientos, controlar la tarjeta y revisar los puntos acumulados.

Para utilizar los Puntos Club Cinépolis bastará con mostrar el código QR disponible en la aplicación de Cinépolis y realizar el pago con la tarjeta.

La contratación está disponible únicamente para personas dentro de la República Mexicana.

¿Para quién puede ser una buena opción?

La tarjeta está dirigida principalmente a quienes visitan con frecuencia Cinépolis y buscan obtener beneficios adicionales por sus compras.

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La ausencia de anualidad, el 2x1 semanal y la acumulación de Puntos Club Cinépolis pueden resultar atractivos para clientes habituales de la cadena.

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Sin embargo, antes de contratar cualquier tarjeta de crédito también conviene revisar el CAT, la tasa de interés y las condiciones del programa de recompensas para determinar si se adapta a los hábitos de consumo y pago de cada usuario.

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Cinépolis Openbank

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