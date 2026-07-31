Cinépolis lanzó su tarjeta de crédito: siete cosas que debes conocer antes de solicitarla

No cobra anualidad

Uno de los principales atractivos es que la tarjeta no tiene anualidad. Además, Openbank señala que no exige un uso mínimo para conservar este beneficio y que tampoco cobra comisiones ocultas relacionadas con el plástico.

Esto significa que el costo de mantener la tarjeta no dependerá del número de compras que realices durante el año.

El 2x1 es uno de sus principales beneficios

La tarjeta ofrece un beneficio de 2x1 en Cinépolis cada semana, pero para aprovecharlo será necesario cumplir con los términos y condiciones establecidos por la promoción, por lo que conviene revisar cómo aplica el beneficio antes de utilizarlo.

Al ser una tarjeta Mastercard Gold, también puede utilizarse en miles de establecimientos físicos y comercios en línea dentro y fuera de México.

El "16%" no significa dinero en efectivo

Uno de los beneficios más llamativos es que permite obtener hasta un 16% en Puntos Club Cinépolis. Sin embargo, ese porcentaje no corresponde a dinero en efectivo ni a cashback, sino a puntos que podrán utilizarse dentro del programa de lealtad de Cinépolis.

Además, todas las compras realizadas con la tarjeta generan puntos, no únicamente las efectuadas dentro de los complejos de la cadena de cine.

Los puntos tienen vigencia

Antes de contratar la tarjeta también es importante considerar que los Puntos Club Cinépolis caducan. De acuerdo a Openbank, los puntos expiran durante el año calendario, por lo que deberán utilizarse antes de perder su vigencia.

Si ya eres miembro de Club Cinépolis, podrás vincular tu cuenta para seguir acumulando puntos. En caso contrario, durante el proceso de contratación se generará automáticamente una cuenta.

Si posteriormente decides cancelar tu membresía de Club Cinépolis, la tarjeta continuará funcionando con normalidad, aunque dejarás de acumular este beneficio.

El CAT y la tasa de interés

Más allá de las promociones, uno de los datos más importantes es el costo del financiamiento. La tarjeta registra un CAT promedio de 153% sin IVA y una tasa de interés promedio ponderada anual fija de 90%.

Es importante revisar estos costos, debido a que otros bancos tradicionales promedian entre 60% y 90% de CAT sin IVA.

Además, estos indicadores sirven para comparar el costo del crédito entre distintos productos financieros y resultan especialmente relevantes para quienes acostumbran tener compras a meses o mantener saldos pendientes.