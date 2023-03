¿Huawei recopiló información de usuarios en el MWC sin su consentimiento?

Este medio contactó a Huawei y la respuesta fue la siguiente:

“Los stands de Huawei en el MWC solo están abiertos a los visitantes invitados que reciben credenciales de Huawei al registrarse. Las tarjetas de los asistentes llevan un módulo RFID y un módulo Bluetooth (...) Dicha información se especifica en nuestro aviso de privacidad en el reverso de cada tarjeta.

Cada módulo contiene un identificador único, pero no información personal sobre el individuo que lleva la tarjeta. Las acreditaciones están diseñadas para registrar el número de invitados que visitan cada stand, lo que permite de forma interna identificar los stands con menos visitantes y realizar mejoras en el futuro. Esta tecnología se ha utilizado ampliamente en los eventos de marketing de Huawei desde el MWC de 2018.

Todas estas funciones solo se aplican dentro de los stands de Huawei CNBG, y no se utilizan en ninguna otra zona”.

Aunque Huawei especificó al reverso de las tarjetas que utilizan esta tecnología, usuarios en redes sociales se mostraron molestos, pues señalaron que tienen el derecho de saber cuando la información está siendo recolectada.

amazing 🤔😂 well done all the operators who use this "Orange" Company from China called #Huawei #MWC2023 #MWC23 #MWCBarcelona2023 pic.twitter.com/D3hYAGpMzl

— ruuki (@Officialruuki) March 2, 2023