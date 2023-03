Las baterías de litio de bicicletas y scooters eléctricos están en la mira

Esto después de que una batería defectuosa de un scooter causara un incendio dentro del distrito del Bronx en Nueva York. El departamento de bomberos de ese estado empezó a instar a los usuarios a hacer una revisión de este tipo de componentes, además de que el representante de este distrito, Ritchie Torres, presentó una nueva legislación federal en un esfuerzo por evitar incendios provocados por baterías de iones de litio.

The FDNY is encouraging New Yorkers w/ lithium-ion powered mobility devices to follow practices to prevent fires and keep you safe. Do not leave batteries charging unattended or overnight when you’re sleeping. Do not use power or extension cords to charge. https://t.co/FJM6TLrmcS pic.twitter.com/ZWABoFMMMW

— FDNY (@FDNY) March 13, 2023