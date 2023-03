Paramount Plus subirá de precio en México, estos son los detalles

¿En qué consiste el nuevo plan básico de Paramount Plus?

De acuerdo con la empresa Paramount Global, más del 50% de los suscriptores de la plataforma consumen contenido a través de un smartphone o una tableta y por ello están lanzando un nuevo modelo enfocado en estos dispositivos móviles.

El precio de la suscripción mensual será de 79 pesos, mientras que la anual será de 709 pesos. En este caso, el contenido estará disponible sin restricciones ni anuncios, pero no se podrá transmitir a una pantalla en modo espejo.

“Con opciones de precios de varios niveles, Paramount Plus llegará a más suscriptores al adaptarse a las diversas opciones de los clientes y hacer crecer nuestra distribución global directa al consumidor”, comentó Marco Nobili, vicepresidente ejecutivo y gerente general internacional de Paramount Plus al medio The Hollywood Reporter.

Este tipo de modelos no es nuevo en la industria del streaming y si bien Netflix está apostando por eliminar las cuentas compartidas, es relevante mencionar que también lo aplicaron en India en el 2019.