Videojuegos en RA, ¿es posible conectar lo real y lo virtual a través del juego?

Sin embargo, ese éxito ha sido difícil de replicar en otras franquicias. Luego del éxito de Pokemon Go, la empresa lanzó Harry Potter Wizards Unite, un juego que proponía atrapar criaturas mágicas desde el teléfono y que cerró en enero de 2022. A pesar de ello, la empresa no se rinde y ahora generaron alianzas con Capcom y Disney para crear nuevas experiencias de RA de las franquicias de Monster Hunters y Marvel.

“En esta industria no puedes tener miedo de intentar cosas nuevas, al contrario”, sentencia Mandujano. “Si no intentas cosas nuevas o si no experimentas, nunca aprendes y en ese sentido para nosotros Harry Potter: Wizards Unite fue un éxito. Y aunque ya no continúa en desarrollo, nos sentimos orgullosos de él y valoramos mucho los aprendizajes que nos dejó, que continuamos usando en nuestros productos”.

Mandujano refiere que las alianzas entre Niantic y otras empresas reconocidas en el mundo del entretenimiento contribuye para ellos no solo como desarrolladores de tecnología, sino también con los años de experiencia que pueden aportar a la experiencia de conectar la RA con el mundo real.

Entregar experiencias únicas en cada juego

En 2016, cuando surgió Pokémon Go, las escenas de gente corriendo detrás de criaturas virtuales inundaron internet y eran comunes en las grandes ciudades alrededor del mundo. A día de hoy, estas imágenes aún suceden, pero en menor medida y en eventos específicos del juego. Sin embargo, Niantic quiere replicar esa emoción a través de sus nuevos juegos.