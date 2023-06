Greenote GSC50: una alternativa económica para la Dyson

Silla después de haber sido aspirado durante un minuto con la aspiradora Greenote GSC50 (Ginger Jabbour)

Silla aspirada con Dyson V12 Detect Slim

Aunque no quedó igual de limpia y me tomó más tiempo, el resultado es satisfactorio, pues con ningún otro dispositivo o producto he logrado limpiar mis sillas mejor.

En la alfombra es una situación similar. Mientras que con la Dyson solo me tomaba una sola pasada para que quedara impecable, la Greenote requiere de al menos dos.

Sin embargo, en superficies como cerámica y madera, el resultado era casi igual, pues con una sola pasada usualmente ya queda limpio.

Por otro lado, la batería de la Greenote dura 35 minutos después de haberla cargado por dos horas, mientras que por el mismo tiempo la de Dyson dura 45.