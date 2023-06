¿Por qué se hace un MWC en Shanghai?

“Esto ha llevado al crecimiento del tráfico de datos móviles de Globe en un 24% año tras año, de 2081 petabytes en la primera mitad de 2021 a 2,177 petabytes en el mismo período de este año”, dijo Delgado. Refiriéndose al tercer trimestre del año.

Mientras que Huawei presentó dentro de su booth del evento una de las tecnologías que se perfila como tendencia más fuerte: Pantallas 3D.

Con una pantalla gigante al inicio de su booth y otras pantallas más pequeñas al interior, Huawei ejemplifica esta tecnología en la industria retail o de entretenimiento y además presume como una buena conexión con 5G permitirá tener una nueva manera de ver contenidos.

En paralelo, Nubia, una compañía de smartphones China, también presentó un teléfono con esta tecnología, misma que podría empezar a masificarse como sucedió con el mercado de plegables.

Aunque la feria ha logrado llamar la atención de miles de personajes de la industria hay dos grandes diferencias en esta edición, con respecto a la de Barcelona. A diferencia de la de España, en esta feria no asiste Google por lo que el booth icónico del MWC de Barcelona no existe en Shanghái, además la conectividad es un reto para los asistentes, pues a pesar de tener acceso a redes de WiFi o 5G no se permite la navegación en sitios bloqueados por el gobierno chino.