“Lo que me encanta de Rivers es que es una streamer que habla de muchas cosas, ofrece una profunda diversidad de contenido para sus espectadores”, lo cual le ha permitido crecer rápidamente y convertirse en una de las mujeres más importantes de la plataforma al igual que Ari Gameplays.

“Fue un poco rápido (el crecimiento). Todavía no me acostumbro del todo”, confiesa Samantha en entrevista con Expansión. “Pero está padre por la gente que he conocido y la comunidad es increíble; ha sido una gran experiencia”.

Según los datos de Stream Charts, durante junio, el contenido de Rivers sumó cerca de un millón y medio de horas vistas entre todos sus espectadores y aunque acepta que es complicado generar contenido durante tanto tiempo, también menciona que Twitch le enseñó aspectos personales que no creía tener, como la capacidad creativa “y que puedo hacer cosas diferentes”.

El papel de México para Twitch