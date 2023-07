Xbox lanza Game Pass Core, un nuevo servicio de suscripción

La empresa detalló que todos los títulos de Xbox 360 que se canjearon antes se mantendrán permanentemente en la biblioteca del usuario. Sin embargo, los juegos de Xbox One dependerán de que se siga pagando la suscripción a Game Pass Core o Game Pass Ultimate.

¿Qué juegos estarán disponibles en Xbox Game Pass Core?

A pesar de la eliminación del programa Games with Gold, Xbox confirmó que se liberará una parte del catálogo de Game Pass, por lo que los jugadores podrán acceder a 25 títulos del servicio, entre los que se encuentran Among Us, DOOM Eternal, Forza Horizon 4, Halo 5: Guardians, HellBlade: Senua’s Sacrifice, Psychonauts 2 y Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited, entre otros.

La compañía también confirmó que se incluirán más videojuegos dos o tres veces al año. “Queríamos aprovechar esta oportunidad para volver a imaginar cómo incluir contenido con esta suscripción. Descubrimos que la respuesta al catálogo más atractivo era aprovechar títulos seleccionados de nuestro catálogo de Xbox Game Pass”, dijo el VP de marketing de juegos de Xbox, Jerret West.

Uno de los principales atractivos de esta suscripción es que permitirá acceder a funciones como el multijugador en línea, uno de los puntos que más interesa a los jugadores. Eso sí, los títulos Free to Play estarán disponibles incluso sin suscripción.