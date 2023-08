¿Dónde se sigue usando Uber Pool?

“Poolear” fue el verbo que se acuñó para esta modalidad y brinda beneficios como reducir el número de coches en las calles, viajes más económicos para los usuarios e ingresos más altos para los conductores, de acuerdo con la plataforma.

Aunque este producto se descontinuó en México cuando inició la pandemia, sigue existiendo en otras partes del mundo, pero con otro nombre: UberX Share y permite ahorrar hasta 20% del viaje.

Está disponible en 27 ciudades de Estados Unidos y 53 ciudades a nivel global.

¿Regresará Uber Pool a México?

No. Uber Pool ya no existe y, por el momento, no se ha confirmado que UberX Share se introduzca al mercado mexicano.

Sin embargo, en su evento anual de Go/Get, anunciaron el lanzamiento de un nuevo producto relacionado con viajes compartidos llamado “Group Rides”. El propósito es que un grupo de amigos, familiares, conocidos o personas que necesitan juntarse para ir a un lugar específico, como un concierto, la oficina, una reunión familiar, puedan solicitar un sólo vehículo.

Los usuarios ponen las direcciones de cada uno y el algoritmo automáticamente hace una ruta para que el mismo conductor recoja de manera más conveniente a cada uno. Sin embargo, aún no hay fecha de lanzamiento para México.