Reseña Starfield: un juego vasto e inexplorable como el universo

¿De qué trata?

En Starfield, los jugadores serán transportados a un universo vasto, lleno de civilizaciones, recursos y problemas, donde tendrán la oportunidad de explorar cada rincón que abarca innumerables sistemas solares, estaciones espaciales y planetas por descubrir. La premisa del juego gira en torno a la búsqueda de materiales raros que se rumorea pueden resolver los más grandes enigmas del universo, incluso su propia creación.

El videojuego ha generado una enorme anticipación entre la comunidad de jugadores, y Bethesda es consciente de ello. Si bien el juego sin duda cumplirá con las altas expectativas, ya que tiene un nivel de detalle meticuloso en las texturas y elementos. Es un juego que se nota las horas y el proceso de creación. Destacan los paisajes tanto en tierra como en el espacio, el modo fotografía se vuelve ampliamente socorrido, cada cuadro es una postal digan de fondo de escritorio.

Otra de las características que llama la atención son las múltiples dinámicas de juego. Exploración, extracción de recursos, enfrentamientos con armas contra piratas, contra el terreno, contra animales, con naves, en gravedad cero y la lista crece. Esto lo hace un juego extremadamente completo y que otorga un nivel importante en cada una de las fases.

Starfield se ha diseñado pensando en la longevidad y que sea un título que te mantenga cercano al Game Pass, debido a la cantidad de misiones principales y alternas, así como la exploración, las cuales ofrecen una amplia gama de contenido para mantener a los jugadores ocupados durante meses e incluso años.

En general, los combates en cada uno de los elementos son interesantes. Describir cómo la física del juego se altera por la gravedad, por los controles de tu nave o los múltiples tipos de armas te permite ir descubriendo cuál es tu tipo de combate. Especialmente los enfrentamientos de nave, los láser, misiles o hasta la posibilidad de invadir las naves enemigas y pelear cuerpo a cuerpo es una de las dinámicas más disruptivas del juego.

El juego ha generado controversia en sus primeras impresiones justo por las razones que lo hacen distinto, al ser un juego tan amplio y con dinámicas tan diversas puede tener el efecto cautivador para los que quieren libertad total y exploración, y al mismo tiempo abrumador para jugadores más casuales.

Sin embargo, es lo que se espera de un juego de Bethesda, impresiones similares sucedían con la entrega de The Elders Scrolls: Skyrim, en donde lo primero que debes decidir es tu raza, gustos o habilidades sin si quiera saber el mundo donde te adentrabas. Starfield te permite un nivel de personalización enorme, desde el aspecto de tu personaje, las armas o los atuendos, hasta la configuración de tu nave, la tripulación o las múltiples opciones que tienes en cada diálogo.

Esta sensación de libertad en cada acción también puede generar un sentimiento de arruinar una misión o tomar diálogos equivocados, sin embargo, no sabes cuáles son las consecuencias, si serán inmediatas o a largo plazo.

El problema de los mundos abiertos

La actualidad de tener mundos abiertos en múltiples videojuegos carga consigo un problema adicional. Hacerlos entretenidos de explorar. Juegos como The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom o Elden Ring han sabido llenar de experiencias el mapa, para que sea explorable y encuentres sorpresas en el camino.

Este es un trabajo que requiere un nivel de sutileza para generar un balance entre explorar y seguir la historia que propone. Starfield tiene un nivel de exploración tan grande que requiere de marcar en el mapa el siguiente destino, lo que provoca que no necesariamente estés descubriendo el mundo sino siguiendo la ruta predestinada.

En tus recorridos y exploración prácticamente puedes interactuar con todos los elementos, los puedes recoger, sabes sus características y con el tiempo es difícil discernir entre lo que es relevante y lo que no lo es. Te encuentras recogiendo múltiples artículos, sufriendo con la característica de poder cargar solo cierto peso o de lo contrario hacerte daño o ser más lento.

Otro problema a resolver con los mundos abiertos son las pantallas de carga, pues para pasar de un ambiente a otro – de un planeta al espacio o de la nave a un abordaje- se requieren cinemáticas. Este recurso, aunque comprensible, limita una de las dinámicas que prometía ser más revolucionaria. Despegar y salir al espacio, ver un planeta, entrar a la atmósfera y aterrizar. Estas dinámicas quedaron eliminadas en su totalidad.

Starfield es un juego que otorga mucho más de las 30 a 40 horas que toma la historia principal. Sin embargo, algunos directivos del juego declararon haber jugado más de 150 horas sin llegar a explorar y descubrir todo lo que tiene por ofrecer.

En definitiva, Starfield se coloca como uno de los juegos obligados para visitar por lo gamers y de los más importantes de la temporada y del año. Con seguridad lo veremos entre los nominados de los Game Awards por sus apartados técnicos y de variedad de jugabilidad, pero tendrá una tarea difícil para coronarse como el juego del año, al tener que vencer a títulos como The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom o Baldur’s Gate III

El juego está disponible de forma anticipada en sus versiones Premium el 5 de septiembre en XboxSeries X|S y Steam, mientras que para todo el público a través del Xbox Game Pass y versión standard a partir del 6 de septiembre.