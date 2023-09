Oppo busca ser líder en el mercado de smartphones mexicano para 2025

Reseña: Oppo Reno10 5G

Con este teléfono, el elemento que más me llamó la atención fue su sistema de cámaras, pues cuenta con una trasera principal de 64 MP, también un teleobjetivo de 32 MP y un ultra gran angular de 8 MP. En conjunto, el sistema soporta zoom híbrido óptico de 2x y zoom digital de 20x, mientras que la cámara frontal es de 32 MP.

En cuestión de video cuenta con estabilización óptica de imagen (OIS) mediante estabilización de imagen electrónica (EIS), capacidades de cámara lenta, time-lapse y vista dual, que es una característica sumamente atractiva para los creadores de videos.

Las principales características de sus cámaras están impulsadas por un procesador de Sony, el cual entra en trabajo principalmente en la calidad de los colores, los cuales se ven con una intensidad bastante apegada a la realidad, mientras que la saturación de los cielos, por ejemplo, no es exagerada.

Oppo menciona que es una cámara enfocada en el retrato y en realidad sí tiene prestaciones relevantes para este género de la fotografía. Mi experiencia fue bastante buena e incluso pude tomar algunas fotos cuyo resultado me dejaron bastante satisfecho, como este ejemplo.

(Foto: Fernando Guarneros)

Aunque un elemento que no me agradó fue que la cámara frontal mantiene la tendencia de usar el filtro de belleza por defecto, las herramientas de edición sí me parecieron bastante competentes, pues me ayudaron a mejorar una imagen con falta de brillo para que se viera mucho mejor.

En términos de hardware, es un dispositivo con pantalla de 6.7 pulgadas, que aprovecha el 93% de su superficie y una tasa de refresco máxima de 120 Hz, pero el aspecto más llamativo en este sentido es su tapa trasera, la cual es color azul y luce bastante en diferentes ángulos al usar el dispositivo.

En el aspecto del audio cuenta con dos altavoces que aportan un nivel de sonido bastante competente para la gama media en la que se ubica este dispositivo, pues tiene margen de mejora respecto a su calidad para evitar distorsiones en altos volúmenes.

A pesar de ello, el trabajo en conjunto de la pantalla y su audio hacen que el Oppo Reno10 5G sea un dispositivo con el que se disfruta el contenido multimedia, como series, películas o videos en redes sociales. Aunque, eso sí, no diría que es un teléfono enfocado para gaming, pues su rendimiento se ralentiza con títulos de alta potencia.

Por otra parte, cuenta con una carga rápida bastate útil si eres de las personas que no puede vivir sin su teléfono, ya que en un periodo de 30 minutos vas a tener la batería por encima de la mitad, mientras que su autonomía en una carga completa es de unas seis horas de uso constante. Eso sí, los expertos de Oppo recomiendan no dejar que tu teléfono se descargue por completo.

¿Te recomiendo comprar el Oppo Reno 10?

Si eres un usuario familiarizado con los dispositivos Oppo, este Reno10 cumplirá con tus expectativas, debido a su cámara y a su diseño. Su precio de 9,999 pesos lo hace demasiado competitivo en la gama media alta, aunque puede quedar a deber si eres alguien que busca un dispositivo para jugar videojuegos.

Por otra parte, la empresa también anunció los audífonos enco air 3, cuya principal característica es la capacidad de reproducir audio espacial y que tienen un precio de 1,999 pesos.