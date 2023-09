Cómo cuidar la batería de tu smartphone, según un experto de Oppo

Cómo cuidar la batería de tu celular, según los consejos de Twian

El primero y más importante consejo que aporta el responsable de la carga superrápida de Oppo es utilizar los cargadores, cables y accesorios oficiales de cada dispositivo, pues de lo contrario se puede proporcionar una corriente diferente, lo que puede generar un calentamiento nocivo de la batería, que es su siguiente consejo.

De acuerdo con el especialista, los usuarios siempre deben tener cuidado de que el teléfono no se caliente durante su periodo de carga. Si sucede de esa manera, el componente tendrá un desgaste mucho mayor.

En este sentido, recomienda no dejar descargar el dispositivo hasta el 0% y luego cargarlo hasta el 100%, porque esto genera un ciclo de carga completo y, por lo tanto, la salud de la batería se verá disminuida.

En caso de querer comprobar el estado de una batería, los teléfonos celulares cuentan con un menú en donde se muestran las aplicaciones o servicios que generan un mayor gasto de batería y a partir de esos datos se pueden tomar decisiones para reducir el impacto.

Si el usuario es gamer, lo más recomendable, menciona el especialista, es jugar desconectado para no sobrecargar el dispositivo y que esté no se sobrecaliente. “Sería tan malo como una persona que ingiere grandes cantidades de comida, pero no hace ejercicio para liberar esa energía”, ejemplifica.

Por otra parte, si bien hay smartphones que ya permiten automáticamente ajustar el brillo de la pantalla de acuerdo a las condiciones de luz ambiental, también es posible configurar este elemento, sobre todo si el usuario está jugando algún juego o viendo una transmisión en tu celular.

Asimismo, si el usuario está en casa y no usa otros dispositivos para conectarse directamente con su smartphone, lo ideal es que desactive el bluetooth y el GPS, pues este par de servicios estarán de manera constante actualizándose lo que se traduce en el uso de batería.