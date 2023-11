Spider-Man 2, un juego inclusivo a pesar de las críticas e intolerancia

El dilema de los grandes estudios para cambiar la narrativa

Caballero, quien también es especialista en industrias creativas con perspectiva de género y profesora de diseño y producción de videojuegos, menciona que los grandes estudios desarrolladores de videojuegos están entre la espada y la pared en esta situación.

Por una parte, intentan cambiar la industria por medio de narrativas más diversas y la inclusión de sectores marginalizados, no obstante, por otro lado se arriesgan a que los discursos de odio afecten sus ventas y, por lo tanto, detengan el desarrollo de esas historias.

“Son pocas las grandes desarrolladoras que invitan a la inclusión, mientras las demás prefieren mantenerse al margen porque está en juego mucho presupuesto”, comenta la especialista, aunque también destaca que hay muchos otros títulos que lo han hecho bien, y principalmente forman parte del sector independiente.

Al respecto resalta el ejemplo de Undertale, uno de los videojuegos indies más aclamados y cuyo personaje principal es no binario (es decir, se identifica con el pronombre They). “Los juegos independientes son los que más han buscado la inclusión, a través del lenguaje neutro o personajes no binarios, entre otros ejemplos”, menciona.

De la violencia digital a la física

En la primera entrega de Spider-Man para PlayStation 4, en Nueva York aparecían banderas de la comunidad LGBT+ por las calles de la ciudad. Sin embargo, Caballero recuerda que múltiples jugadores usaron moods (versiones modificables del juego) para eliminar las banderas en una muestra de intolerancia y discriminación.

A pesar de ello, Insomniac Games decidió implementar nuevos elementos para visibilizar a esta comunidad, como el propio lenguaje inclusivo hasta la historia de una declaración de amor entre una pareja de adolescentes gays en la Academia Brooklyn Visions.

Si bien Caballero destaca los problemas económicos que representa para los estudios de videojuegos, también menciona que el problema más grave que podría generar este discurso de odio por parte del fandom tóxico es que al estar familiarizados con lo digital, los usuarios cuentan con una mayor cantidad de recursos tecnológicos para generar violencia en otros ámbitos.

Por lo tanto, destaca la importancia de diversificar los equipos de desarrollo para que no sólo sean varones blancos heterosexuales quienes crean los mundos digitales, sino también personas que forman parte de otras comunidades, culturas y sectores poblacionales para compartir sus cosmovisiones a más personas.