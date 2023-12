Esto fue lo más googleado en México durante 2023

En cuanto al cine y televisión lo que más se buscó fue:

La Casa de los Famosos

Barbie

Oppenheimer

Super Mario Bros La Película

Rápidos y Furiosos 10

Guardianes de la Galaxia 3

Five Nights at Freddy’s

Sound of Freedom

John Wick 4

The Last of Us

En la música, lo más buscado fue:

Peso Pluma

Shakira

Taylor Swift

Luis Miguel

Flores amarillas

Drake Bell

Alfredo Olivas

Rihanna

Cazzu

Yeri Mua

En el listado In Memoriam los más buscados fueron:

Chabelo

Julián Figueroa

Matthew Perry

Andrés García

Rebeca Jones

Polo Polo

Talina Fernández

Ricardo Rocha

Moon Bin

Tina Turner

En los deportes lo más buscado fue:

Leagues Cup

Chivas vs Tigres

Copa Oro

América vs Chivas

Tabla Liga MX

Inter de Miami

México vs Alemania

México vs Panamá

Copa Mundial Femenina

México vs Jamaica

En temas de diversidad, lo que más se buscó fue:

Wendy Guevara

La Sirenita

The Whale

Apio Quijano

Yolanda Andrade

Ginny y Georgia

XO Kitty

Miley Cyrus

Red White and Royal Blue

Bella Ramsey

Las frases complementarias más buscadas de la pregunta “¿Qué es…? fueron:

¿Qué es el fentanilo?

¿Qué es una persona no binaria?

¿Qué es implosión?

¿Qué es sapiosexual?

¿Grooming qué es?

¿Qué es canícula?

¿Hamas qué es?

¿Aneurisma qué es?

¿INSABI qué es?

¿Qué es histriónico?

Las frases complementarias más buscadas de la pregunta “¿Cómo ayudar…? fueron:

¿Cómo ayudar a personas con adicciones?

¿Cómo ayudar a Acapulco?

¿Cómo ayudar a una persona con depresión y ansiedad?

¿Cómo ayudar a Turquía?

¿Cómo ayudar a conservar nuestro planeta?

¿Cómo ayudar a un niño con dislexia?

¿Cómo ayudar a parir a una gata?

¿Cómo ayudar a un niño con problemas de conducta?

¿Cómo ayudar a una persona con ataques de ansiedad?

¿Cómo ayudar a los animales en peligro de extinción?