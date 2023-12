Apple ya no podrá vender sus nuevos relojes inteligentes

La petición de suspensión de la compañía es al menos hasta que la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras decida si las versiones rediseñadas de sus relojes infringen las patentes de Masimo, la empresa que está demandando, y que deje en suspenso la medida mientras se estudia la petición, de acuerdo con Reuters.

En el documento presentado hoy , los abogados de Apple argumentaron que la empresa, valuada en tres billones de dólares, "sufrirá daños irreparables" si los modelos no vuelven a los estantes en lo que duran los procedimientos legales.

Según el expediente, la oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos tiene programado tomar una decisión sobre las versiones rediseñadas de los modelos de relojes el 13 de enero de 2023. La empresa afirmó que “como mínimo, el tribunal debería otorgar una suspensión lo suficientemente larga como para permitir que la Aduana tome esta decisión".

Esto después de que la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, optó por no revertir la prohibición y la determinación de la Comisión de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés) se consolidó de manera definitiva el martes 26 de diciembre .

"Estamos en total desacuerdo con la decisión del ITC y la orden de exclusión resultante, y estamos tomando todas las medidas para devolver el Apple Watch Serie 9 y el Apple Watch Ultra 2 a los clientes en Estados Unidos lo antes posible", dijo Apple en un comunicado. Por su parte, los representantes de Masimo aún no han hecho comentarios al respecto.

Apple suspendió las ventas de sus relojes inteligentes Serie 9 y Ultra 2 en Estados Unidos desde el 24 de diciembre, aunque siguen disponibles en tiendas minoristas como Amazon, Best Buy y Walmart hasta agotar existencias.