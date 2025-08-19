Putin y Zelenski dicen estar listos para reunirse, estas son sus posiciones

"Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski", escribió en su plataforma Truth Social.

El presidente estadounidense indicó que después de esa reunión celebrará un encuentro trilateral con ambos líderes.

De acuerdo con el canciller alemán Friedrich Merz, invitado este lunes a la Casa Blanca, Putin aceptó entrevistarse con Zelenski "en las dos próximas semanas".

Tras el encuentro en Washington, el presidente ucraniano confirmó a la prensa que estaba listo para una reunión bilateral con su homólogo ruso.

"Lo confirmo —y todos los líderes europeos me apoyaron— que estamos listos para una reunión bilateral con Putin", dijo Zelenski al finalizar su cara a cara con Trump.

En Moscú, un consejero diplomático del Kremlin aseguró que Putin estaba abierto a la idea de conversar con Ucrania.