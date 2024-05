Halberd Studios: Cómo hacer videojuegos en México y pasar al siguiente nivel

En 2023 lanzaron su primer juego, 9 Years of Shadows, para PC y Nintendo Switch, que no sólo estuvo inspirado en mecánicas y diseño artístico por Castlevania, sino que también contó con la colaboración de los compositores Michiru Yamane (Castlevania: Symphony of the Night y varios otros de esta saga) y ​Norihiko Hibino ​(Metal Gear Solid).

Expansión platicó con el equipo de este estudio: Daniel Sicairos, game design manager; Miguel Hasson, creative director; Raúl Bonillas, managing director; y Gabriel “Champ” Casillas, game design director, quienes dieron una conferencia titulada "Mariachi Legends – Salsa, sangre y pixeles". Nos platicaron de cómo el éxito los afectó a ellos y su siguiente proyecto.