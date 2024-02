Cómo ganar dinero haciendo videojuegos en México

Hoy hay múltiples estudios desarrolladores de videojuegos en nuestro país, cuyos títulos han llegado a las plataformas más populares, y poco a poco han hecho de México un referente en creación de videojuegos en América pero, ¿cómo lo han logrado? ¿Cómo conseguir recursos suficientes para mantener activo un estudio de videojuegos y hacer que la industria prospere en nuestro país?

Platicamos con Francisco Lara Sikorski, CEO de 1 Simple Game, estudio mexicano indie, cuyo juego The Lullaby of Life, ganador del premio IndieCade Dev Choice en 2021, llega a Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Steam, Epic Games Store y GOG en el segundo cuarto de 2024.

Lo que empezó en 2002 como un estudio creativo de publicidad digital (época en la que dominaba la programación en Flash) pasó a ser un área especializada en la creación de juegos web y móviles, a partir de la demanda de clientes de generar experiencias más interactivas para atraer público joven, y una década después se transformó en estudio de videojuegos.

Actualmente cuentan con un portafolio de más de nueve juegos, disponibles para dispositivos móviles Android y Apple.

The Lullaby of Life: Juego mexicano que llegará a Xbox, Nintendo Switch y Steam

The Lullaby of Life habla sobre el origen de la vida en el universo. Es un juego puzzle cuyas mecánicas se basan en el sonido, la agilidad y destreza, para abrirte camino a través de este universo naciente. Tu objetivo es que la vida surja en este universo lleno de colores, formas y sonidos extraños. ¿Cómo consiguieron vender este proyecto?

“Hacer videojuegos, sobre todo en México, es mucho de ir a explorar, a buscar oportunidades” comenta Francisco “Aunque hay mucho consumidor de videojuegos, el desarrollo de videojuegos no está tan estructurado”.

Apple Arcade estaba buscando contenido para su plataforma. 1 Simple Game aprovechó la oportunidad y presentó la propuesta de The Lullaby of Life, la cual convenció a Apple. Francisco señala que fueron 14 meses de trabajo, una inversión aproximada de 500,000 dólares y un equipo de trabajo entre 10 a 12 personas para el desarrollo de esta primera versión. Con un acuerdo de exclusividad de tres años, The Lullaby of Life se mantuvo en Apple Arcade desde el año 2020.

Al concluir el acuerdo y tras llegar a 120,000 jugadores activos, 1 Simple Game decidió aliarse con un nuevo publisher de Estados Unidos, Midwest Games, para desarrollar versiones para otras plataformas (lo que se conoce como “porting” en la industria), mejorando gráficos y ampliando el contenido. La meta se cumplirá este abril de 2024 cuando llegue a Xbox, Nintendo y PC.

Tocar las puertas de Xbox, Nintendo y Steam

Si bien el mercado de PC y móviles es mucho más grande que el de consolas, marcas como Nintendo o Xbox aún cargan muchísimo peso en la industria. Conseguir que tu juego esté disponible en sus plataformas no es poca cosa pero, ¿cómo convencer a estas empresas de abrirte las puertas?

“Cuando llega uno solo, como indie de país latinoamericano, cuesta un poco más de trabajo encontrar los contactos correctos, para que puedas tener acceso a kits (de desarrollo)” , afirma Francisco. “Pero sí es cierto que ha mejorado muchísimo”.

Según comenta Francisco, en Xbox hay muchas personas latinas trabajando en la empresa, y eso ayuda para entablar relaciones de trabajo con más facilidad. Nintendo suele ser más reservado, pero en la era del Switch, se ha vuelto un poco más fácil el trabajo con esta empresa. Steam es “súper accesible", mientras que GOG y Epic Games Store poco a poco se colocan en el radar de desarrolladores indie como buenas oportunidades.

Tener contactos con gente que ya conoce (la industria) agiliza las cosas Francisco Lara Sikorski, CEO de 1 Simple Game

Es clave asistir a eventos internacionales de videojuegos para hacer networking y conseguir no sólo que te abran las puertas, sino obtener fondeo para tu proyecto. Asimismo un buen socio puede ayudar con todos los procesos involucrados.