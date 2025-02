Reseña: Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii es el mejor juego de piratas

Como es usual en las aventuras JRPG, en tu camino se suman aliados y se crean letales rivalidades, que combinan los violentos mundos del yakuza con el de los piratas, dándole a la historia un tono excitante, aunque completamente absurdo.

Pirate Yakuza in Hawaii goza de una identidad excepcional entre los juegos de piratas y de organizaciones criminales, y es gracias al diseño de fastuosos escenarios, en tierra y mar, que cautivan los sentidos, pero en especial a un impecable guión, cuyos diálogos están repletos de drama, comedia y ternura.

Puños, espadas y cañonazos

El sistema de combate es el mejor de la saga Like a Dragon, hasta ahora. Se aleja de las batallas por turnos de Infinite Wealth (que funcionó muy bien en aquel juego) para retomar las peleas en tiempo real, sin abandonar la estrategia de los RPG de acción.

Peleas contra hordas de 5, 10 o 20 enemigos, en compañía de tus pocos aliados (el pequeño tigre incluido), valiéndote de cadenas de golpes, espadas, pistolas y técnicas tan especiales como ridículas.

Tu tripulación es tu mejor y más valioso recurso, mientras te ganes su confianza y lealtad. (Sega)

Si bien los combates de las primeras horas puedes librarlos “a botonazos”, debes aprender a poner atención a tus recursos y técnicas, pero también a los del enemigo, que con un buen ataque en un descuido que tengas, puede sentenciarte a la derrota.

Aunque sí percibí los combates un tanto repetitivos debido a que la variedad de enemigos no es tanta, las posibilidades que yo tenía para enfrentarlos, me mantuvieron cautivo.

En el mar, la dinámica cambia. RGG logró hacer del combate marítimo una experiencia entrañable y sencilla, algo en lo que otros estudios han fracasado. Es aquí donde Pirate Yakuza destaca por su propuesta, mucho más enfocada en habilidad y agilidad, que en el realismo o lo espectacular.

Tu atención no sólo debe estar en atacar hasta derribar a los otros barcos, también en cuidar al propio, incluyendo a la tripulación; si alguien resulta gravemente herido, tus opciones de ataque y defensa se ven reducidas. Ya sea durante o después de la batalla, es importante soltar el timón y sanar a tu equipo y tu barco, o no sobrevivirás lo suficiente para desembarcar en la próxima isla.

En juegos RPG, pocas veces me interesa mejorar las características de mi equipo salvo los que sean de mi mayor agrado, pero Pirate Yakuza consiguió encariñarme con todo aquel que decide navegar conmigo y con mi tigre. Como capitán, sentí que eran mi responsabilidad, y su lealtad, demostrada en combate, la gran recompensa.

Un mar de posibilidades

Jugar Like a Dragon es jugar muchas cosas a la vez. Un momento estás luchando contra una pandilla de maleantes, al siguiente cocinas una mágica receta con hongos y cerdo. Otro rato después estás en un enfrentamiento con armas de fuego, y después cantas karaoke en un bar nocturno. Y antes de que te des cuenta, estás disfrutando de clásicos títulos de Sega, la simulación dentro de la simulación.

Pirate Yakuza in Hawaii está repleto de contenido sorprendente, humorístico, pero sobre todo, divertido, y lo digo como una sensación auténtica, que se refleja en una sonrisa que no te puedas quitar mientras juegas.

Cada actividad, aunque parezca un desvío inútil de la aventura principal, tiene su recompensa; recursos, mejoras, nuevas relaciones, etcétera. Pero eso cualquier videojuego lo puede hacer. Lo que Like a Dragon consigue es hacer de lo disparatado, de lo mundano, algo jovial.

Y es por eso que regresé a jugar cada día no siempre para avanzar en la historia, sino para preparar mejores recetas, conseguir el afecto de mis tripulantes, descubrir tesoros legendarios, ser un mejor capitán, alguien de quien se cuenten miles de historias.

Conclusiones

Like a Dragon se está consagrando como una de las mejores propiedades intelectuales de Sega, y también como unos de los grandes referentes actuales del género RPG. Al mismo tiempo, Ryu Ga Gotoku Studio se está ganando el respeto como uno de los estudios más talentosos de Japón en estos tiempos. Es increíble cómo pudieron armar una aventura tan vasta, tan rebosante, en tan poco tiempo.

Sin temor a caminar por la plancha, digo que Pirate Yakuza in Hawai es uno de los videojuegos más divertidos que he jugado en años recientes, aunque aún no me atrevo a decir si es mejor que Infinite Wealth. Me dio lo que esperaba, y aún más, me sorprendió y encariñó desde el inicio.