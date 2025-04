Nvidia logra que Trump dé su brazo a torcer y venderá sus chips de IA a China

Este cambio de parecer es relevante, pues los legisladores estadounidenses han presionado al presidente para que imponga restricciones más estrictas sobre la tecnología de vanguardia en el campo de la IA, con la finalidad de que China no empareje la carrera en el sector.

H20, un chip especial para China

El chip H20, si bien es uno de los más avanzados de Nvidia, también es un producto que se desarrolló con tecnología limitada enfocado al mercado chino, cuyo objetivo es evitar un avance significativo de este país en el terreno de la IA.

Cris Miller, experto en semiconductores de la Universidad de Tufts, dijo a NPR que a pesar de que estos chips están modificados para reducir su rendimiento (característica que los hace legales para venderse en China), “son mejores que muchos, quizá la mayoría, de los chips que se fabrican en EU”.

Durante el primer trimestre del año, gigantes tecnológicos de China, como Tencent, Alibaba y ByteDance realizaron pedidos por más de 16,000 millones de dólares en chips H20, según datos reportados por The Information.

Aunque en enero pasado el lanzamiento de DeepSeek provocó que el valor de mercado de Nvidia se desplomara alrededor de 593,000 millones de dólares, la realidad es que esa empresa también es uno de los clientes más importantes de la compañía en Asia.

De acuerdo con Marcio Aguiar, director de la división Enterprise de Nvidia para América Latina, “DeepSeek abrió la puerta para un gran mercado. Muchas compañías tenían la impresión de que debían hacer la misma inversión que hizo OpenAI, pero esta empresa demostró que no todas tienen la necesidad de tener el mismo gran modelo de lenguaje”.

La declaración de Aguiar está relacionada a que DeepSeek demostró que para entrenar un modelo de IA no es necesario contar con la tecnología de última generación o la más potente, como el chip Blackwell. Incluso destacó que es ejemplo de la adaptación de China ante las restricciones tecnológicas que impuso el gobierno de Estados Unidos al gigante asiático.

“Miraron todo lo que había en el campo de los modelos de lenguaje y crearon uno nuevo que no necesitaba gran potencia de cómputo como lo requirió en su época OpenAI. No quiero decir que uno es mejor que el otro, no, son conceptos distintos”, explicó el ejecutivo a Expansión .

A pesar de que empresas chinas como Huawei han logrado avances notables en el desarrollo y fabricación de sus propios chips, todavía no han logrado ubicarse como los principales proveedores de tecnología para las empresas de su país y es por ello que Nvidia sigue siendo dominador en ese mercado.

Tan sólo en el 2024, Nvidia generó alrededor de 12,000 millones de dólares en ingresos dentro de China, una cifra que representa el doble de lo generado por el chips de IA de Huawei en el mismo territorio.