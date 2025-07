Xbox cierra estudios y hace recortes mientras se transforma

La nueva estrategia de Xbox

A pesar de que las consolas de Xbox no son las más vendidas del mercado, la empresa tiene claro que ese ya no es su principal objetivo y ahora están orientados a contenido en la nube y a su servicio de suscripción Game Pass.

El momento en que Xbox decidió cambiar de su estrategia está relacionado con la adquisición de Activision Blizzard King a finales de 2023, pues se trataba de una empresa con importantes títulos multiplataforma, como Call of Duty, el cual se mantuvo disponible en PS5 y PC después de la compra por 69,000 millones de dólares.

“El contenido es el rey y estamos enfocados a que los juegos lleguen a toda la gente”, dijo a Expansión Jesús Grovas, gaming communications lead para Microsoft en Latinoamérica. “No porque estos estudios sean parte de Microsoft quiere decir que sólo van a ser para la comunidad de Xbox, sino que también los vamos a seguir ampliando”.

Para Phil Spencer, la estrategia es clara. El año pasado, juegos como Hi-Fi Rush o Grounded llegaron a las consolas rivales (PlayStation y Nintendo Switch), además de que otros títulos de estreno, como Indiana Jones and the Great Circle y Doom: The Dark Ages también llegaron a la consola de Sony.

Para la cabeza de Microsoft, Satya Nadella, este movimiento de apostar por el software ha hecho mucho sentido. Finalmente, Microsoft, desde su fundación se ha caracterizado por ser una empresa que propone soluciones para terceros.

Dicha estrategia ha tenido críticas. Raphael Colantonio, fundador del extinto Arkane Studios, es uno de ellos, pues calificó a Game Pass como un modelo “insostenible” y “dañino” para la industria.

Si bien a los jugadores les conviene, ya que pagan una suscripción mensual para tener acceso a una vasta biblioteca de juegos, incluidos los estrenos desde el primer día de su lanzamiento, para el desarrollador no es una forma que realmente compense los altos costos de desarrollo de los títulos blockbuster.