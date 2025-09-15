1,000 millones de suscripciones: Apple convierte su ecosistema en una mina de oro que sigue creciendo

La razón detrás de este impulso es bastante obvia,según Ruelas-Gossi, pues a medida que los teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos maduran y las innovaciones revolucionarias se han vuelto escasas, los ciclos de reemplazo se alargan, lo que dificulta cada vez más que una empresa como Apple siga creciendo o incluso mantenga sus altísimos ingresos.

La vertical representa un flujo constante de ingresos recurrentes. Además, los servicios de Apple están estrechamente integrados con su hardware, lo que significa que contribuyen a la retención del cliente, es decir, a la vinculación de los usuarios con el ecosistema de la compañía.

El hecho de que los clientes hacen prácticamente cualquier cosa dentro del famoso "jardín amurallado" de Apple los hace aún menos propensos a comprar dispositivos de otras marcas cuando buscan un nuevo smartphone, portátil, tableta o reloj inteligente.

Y también tiene un toque cultural que se refleja en los premios. En los Emmy de 2025, Apple TV+ obtuvo 22 galardones, con The Studio como la comedia debutante más premiada de la historia, donde recibió 13 estatuillas. Severance es la serie dramática más reconocida de la compañía, y recibió ocho premios.

Esa presencia en la industria del entretenimiento consolida el papel de Apple como creador de contenidos, no solo distribuidor. En el terreno deportivo, Apple Fitness+ ha trabajado con figuras olímpicas como Ashton Eaton y Brianne Theisen-Eaton, quienes diseñaron rutinas inspiradas en su entrenamiento de alto rendimiento, lo que ayuda a la empresa a generar descargas o suscripciones extra.

Aunque la empresa de Cupertino no figura en los primeros lugares de los rankings de descargas en el segmento de video y fitness, los analistas coinciden en que sus aplicaciones se sostienen gracias a la fuerza de su ecosistema.

Datos de Sensor Tower muestran que las descargas de apps de salud y fitness alcanzaron 3,600 millones a nivel global en 2024, y que los ingresos por compras dentro de estas plataformas llegaron a 385 millones de dólares en enero de 2025. En ese mercado en recuperación tras la pandemia, Apple Fitness+ compite menos por volumen de descargas y más por integración, pues está diseñado como un valor añadido.

