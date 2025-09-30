YouTube pagará 22 mdd a Trump para poner fin a demanda

YouTube bloqueó el perfil de Trump en 2021, luego del asalto al Capitolio, cuando miles de simpatizantes del actual presidente se congregaron en Washington D. C., convocados para protestar por lo que él llamó un "fraude electoral" que declaraba a Joe Biden ganador de los comicios.

En aquel momento, las principales redes sociales eliminaron las cuentas de Trump por temor a que promoviera más violencia con sus afirmaciones. El republicano de 79 años presentó acciones legales contra estas empresas por “censurar” su discurso.

El dinero de los acuerdos sellados por el presidente y las tecnológicas irá destinado a una organización sin ánimo de lucro llamada Trust for the National Mall, que se "dedica a restaurar, preservar y mejorar el National Mall, para apoyar la construcción del salón de baile de la Casa Blanca", según el escrito.

Además de los 22 millones de dólares para el proyecto del salón de baile de Trump, YouTube acordó pagar 2.5 millones de dólares a otros aliados de Trump, entre ellos la American Conservative Union.

Trump republicó un mensaje compartido en su propia red Truth Social el lunes por la noche donde afirmó que la decisión de YouTube representa una "gran victoria demuestra que la censura de las grandes tecnológicas tiene consecuencias", y añadió que los republicanos "lucharon por la libertad de expresión y ¡ganaron!".

X, la red social de Elon Musk, también es otra red social que en febrero alcanzó un acuerdo por unos 10 millones de dólares para cerrar una demanda interpuesta por el magnate republicano contra la empresa y su antiguo director, Jack Dorsey.

Un mes antes, Meta hizo lo propio, en este caso se comprometió a pagar 25 millones de dólares, 22 de los cuales irán destinados a la creación de una biblioteca presidencial.

Con información de AFP.