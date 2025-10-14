Aunque la trama de Crane es el motor central del juego, el valor narrativo está en las otras historias sumergidas en la ciudad, a través de side-quests, documentos, cuerpos inertes o interiores abandonados de edificios. Si prestas atención, descubrirás que el horror tiene muchas formas, y que la vida de Crane no es la única tragedia en Castor Woods. Dying Light acentúa lo oscuro y horripilante que es este mundo gracias a las tragedias ajenas.

LIBERAR A LA BESTIA

Quienes no estén familiarizados con Dying Light podrían suponer que es “otro juego de zombis”, pero tal noción es equivocada. La propuesta está más enfocada en la acción con énfasis en un desplazamiento tipo parkour, en un escenario survival horror, donde los zombis que infestan caminos y edificios no son tus únicos enemigos; el tiempo juega en tu contra. Cuando la noche llega, es mejor que no estés afuera, aunque los interiores de edificios tampoco son un espacio seguro.

Ese ha sido siempre el espíritu de la saga: mantenerse en los techos y evitar que la noche no te encuentre en la intemperie, ya que no solo los zombis son más poderosos; los peores monstruos se asoman en la oscuridad y con ganas de cazar a los pocos humanos que quedan. Y aún así, si das un paso en falso, si llamas la atención de alguna criatura equivocada con tu linterna o un ruido fuerte, ni siquiera en las torres más altas del mapa te encontrarás tranquilo.

Vas a tener que sacar lo peor de ti para sobrevivir. (Techland/Level Infinite)

La mecánica innovadora en esta entrega es “liberar a la bestia”: a través del combate contra zombis, llenas una barra especial que al alcanzar su punto máximo te transforma en una bestia durante unos cuantos segundos, mismos donde eres mucho más fuerte y ágil, pero también salvaje. Este poder está ahí para usarse en situaciones críticas, contra hordas grandes de enemigos o seres que sobrepasan tus capacidades regulares.

Aunque el juego cuenta con múltiples misiones y objetivos que implican protección, rescate, búsqueda y combate (típicos en juegos del género), el eje que conduce la campaña es la cacería de quimeras: monstruos gigantescos y altamente peligrosos, pero que una vez vencidos, aportan el recurso más valioso en la aventura: su sangre.

La inyección de la sangre de quimeras en Crane lo vuelve más poderoso (aunque con efectos secundarios desconocidos). Solo con un gran poder, Crane podrá enfrentar al responsable de todas sus desgracias.

Estas cacerías son el faro que guía la campaña: siempre sabes a dónde ir, pero también sabes que el siguiente reto será otra bestia horrible y peligrosa, y antes de llegar a ella, te desvías hacia otras misiones y zonas para volverte más fuerte, y estar listo para enfrentarla. De esta manera, nunca pierdes de vista el siguiente objetivo, pero tienes permiso (o la obligación) de explorar los alrededores para prepararte.

Los zombis no son lo único a lo que debes temerle. (Techland/Level Infinite)

Es importante mencionar que el juego cuenta con modo multijugador cooperativo en línea, pero para los fines de esta reseña, dicho modo no se utilizó.

DEL PARAÍSO AL INFIERNO

Castor Woods ofrece un escenario rural, mucho más abierto que en los juegos anteriores, y cuyo encanto está en la combinación de espacios naturales, como bosques, lagos y cuevas, con pequeñas áreas urbanas o instalaciones artificiales, que aunque concentran grandes cantidades de recursos para tu inventario, también resguardan las mayores cantidades de zombis y cuentan con menos rutas de escape.

Dicha variedad te obliga a ser ingenioso y audaz en los combates, o incluso dar preferencia a la discreción y la evasión. No puedes depender de las mismas armas o técnicas en una zona abierta y bien iluminada, que en el interior de un edificio o una cueva; como en cualquier otro buen survival horror, la clave está en administrar tus recursos y escoger tus batallas para estar listo cuando la batalla de verdad sea inevitable.