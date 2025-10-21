Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista digital
Publicidad
Tecnología

Más allá de los mensajes: 6 funciones de WhatsApp para potenciar tu productividad y privacidad

WhatsApp es la principal aplicación de mensajería en México. Además de mensajes, tiene varias funciones que pueden servir en tu día a día y sin recurrir a aplicaciones de terceros.
mar 21 octubre 2025 06:57 PM
funciones-whatsapp-para-potenciar-productividad-y-privacidad.jpg
WhatsApp es la principal aplicación de mensajería en México, con 99% de reconocimiento y 93% de uso entre los usuarios encuestados por Statista Consumer Insights. (Foto: Serene Lee/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

Le preguntes a quien le preguntes, seguramente tiene cuenta de WhatsApp, ya que es el servicio de mensajería más popular en México, según el Statista Consumer Insights. Sin embargo, esta app puede ir más allá de mandar mensajes de texto y audio, y más bien, puede convertirse en una herramienta dinámica para tu trabajo o vida personal.

Te enseñamos a sacarle el máximo potencial a la aplicación, mientras cuidas tu seguridad.

Publicidad

Los mexicanos prefieren WhatsApp

En 2024, WhatsApp se posicionó como la red social más popular en México, donde el 92.6% de los internautas mayores de 16 años utilizaron la plataforma, según una investigación de Statista Research Department.

Y aunque no tengan cuenta en esta red, es ampliamente reconocida. Otra encuesta de Statista Consumer Insights detalló que el 99% de los encuestados la conoce, y el 93% de ellos la utilizan este 2025.

Gran parte de su popularidad puede deberse a su versatilidad y dinamismo que la ayudan a destacar sobre otras apps de mensajería como Facebook Messenger, Telegram o iMessage.

Desde tener dos cuentas en un mismo dispositivo, enviar varios tipos de archivos o escanear documentos, son algunas de ellas, sin mencionar la posibilidad de distinguir entre una cuenta personal y otra empresarial.

México es el primer país en tener agentes de IA en WhatsApp Business
Tecnología

México es el primer país en tener agentes de IA en WhatsApp Business

Si aún no has sacado el mayor potencial a tus chats, te compartimos algunos consejos que puedes empezar a implementar.

Nota del editor: Los siguientes consejos están disponibles para las cuentas generales de usuario.

No más fotos borrosas, envíalas en HD

Bien se sabe que al mandar fotografías y videos a través de WhatsApp se reduce su resolución. Esto sucede por la compresión automática que acorta el tamaño del archivo para su envío. La aplicación sacrifica la nitidez y detalle para acelerar el envío del archivo.

Para las personas que utilizan fotografías o imágenes en su trabajo, y requieren enviarlas con rapidez, esto puede ser contraproducente. Sin embargo, ahora existe la función de enviar los archivos de fotos o video en definición HD de manera sencilla.

1. Busca el video o fotografía que vas a enviar y selecciónalo.

2. Una vez seleccionada, WhatsApp señalará distintas funciones para editar. Busca el recuadro “HD - Calidad de la foto”.

Foto HD 1.png

3. Cambia la opción de ‘estándar’ a ‘HD’. La aplicación señalará la diferencia de peso y resolución de ambas formas.

Foto HD 2.png

4. Envía el archivo.

Revisa fotografías en una nueva pestaña

Siguiendo la línea de quienes trabajan con imágenes y necesitan revisarlas antes de avanzar, puede ser útil ver la imagen aparte sin descargarla.

Esta función está orientada para WhatsApp Web.

1. Abre el chat donde tienes la fotografía. Da clic derecho sobre la imagen.
2. Selecciona la opción “Abrir la imagen en una pestaña nueva”.

Foto Nueva Pestaña 1.png

3. Tendrás la imagen en una nueva página para que la revises con detenimiento.

Foto Nueva Pestaña 2.png

Escáner de documentos integrado, adiós a las apps de terceros

La necesidad de digitalizar un documento para un trámite puede ser común tanto para el trabajo como en la vida cotidiana. WhatsApp implementó la función de escáner para eliminar la dependencia de papelerías o aplicaciones externas, y transformarlos en documentos PDF.

Para realizarlo, tienes que seguir los siguientes pasos:

1. Selecciona el ícono de clip o bandeja de archivos adjuntos en la conversación.
2. Elige la opción "Escanear documento".
3. Sigue los pasos para encuadrar y escanear el documento con la cámara.
4. Recorta o ajusta si es necesario antes de enviar.
5. Guardar el documento escaneado en el dispositivo si se desea.
6. Comparte el documento directamente en el chat seleccionado.

Mira el proceso a detalle con este tutorial .

Usa dos cuentas simultáneamente en WhatsApp

Con frecuencia, las personas tienen dos cuentas de WhatsApp, una personal y otra laboral, y contestar en ambas suele ser complicado o al menos molesto, si se tienen dos teléfonos.

En la versión Web, puedes abrir ambas cuentas desde tu navegador.

1. Abre una nueva pestaña en modo incógnito y accede a WhatsApp Web.
2. El sitio te permitirá acceder a una nueva cuenta a través del código QR.
3. Navega en tu segunda cuenta, sin necesidad de cerrar la anterior.

Dos cuentas WhatsApp 1.png
Dos cuentas WhatsApp.png

Desde la aplicación móvil también hay posibilidad de tener dos cuentas, solo es necesario que tu teléfono tenga opción de aceptar varias SIM o eSIM, o autorizar la otra cuenta desde tu app.

1. Abre la aplicación de WhatsApp y ve al menú de la esquina superior derecha. Selecciona ‘Ajustes’.
2. Da clic en ‘Cuenta’ y busca la opción de ‘Añadir cuenta’.
3. Acepta la Política de Privacidad y Condiciones de servicio para continuar.
4. Escribe el número que quieras agregar para conectarla.
5. Escribe el código y escribe tu nombre de usuario.

Segunda cuenta.jpeg

Es posible quitar la cuenta para solo tener una de nuevo.

Publicidad

Mejora tu seguridad: Bloquea la app de WhatsApp desde el navegador

Si perdiste o te robaron tu teléfono, puedes bloquear la aplicación de WhatsApp si tienes la sesión abierta en tu navegador.

1. Accede a la cuenta en WhatsApp Web y abre la configuración.

2. Ve a la opción de ‘Privacidad’ y busca “Bloqueo de aplicación”. Al elegir esta opción, se establecerá una contraseña para acceder a la cuenta en todos los dispositivos que la tengan.

Bloqueo WhatsApp web.png

3. Establece una contraseña y presiona el botón ‘OK’.

De esta manera, podrás tener mayor control de tu cuenta y privacidad de tus chats.

¿Tienes un chat confidencial? Restringe su acceso con códigos

En casos en que una conversación necesite una barrera adicional de seguridad, existe la función de restringir chats para permitir su acceso con una contraseña, ya sea un patrón, PIN, contraseña o datos biométricos.

1. Abre tu aplicación y selecciona el chat que quieras hacer confidencial.

2. Selecciona los tres puntos del menú que aparezca y busca la opción ‘Restringir chat’.

Restringir chat 1.jpeg

3. Presiona en Continuar y confirma la acción con el método de bloqueo que usas en tu teléfono móvil.

4. En tu pantalla principal de WhatsApp aparecerá una sección de Chats restringidos, y podrás acceder solamente con la contraseña o forma de bloqueo que tengas.

Restringir chat 2.jpeg

También es posible ocultar la sección de tu pantalla principal, al activar el Código Secreto.

Publicidad

WhatsApp Business agregará una función para facilitar las transacciones

Meta informó que a finales de 2025 WhatsApp Business agregaría una función que pretende eficientar los procesos de intercambio comercial: poder compartir la Clave Bancaria Estándarizada (CLABE) sin necesidad de salir del chat.

De acuerdo con Kantar, 69% de los mexicanos prefiere mensajear con un negocio sobre otras formas de contacto, y agregar el envío de CLABE facilita seguir optando por este canal.

Esto no significa que WhatsApp podrá procesar pagos en el país, como ya sucede en otros sitios como Brasil e India con WhatsApp Pay; sino que facilitará compartir el dato de CLABE de manera directa, ya que aparecerá en un formato especial dentro del mensaje, como una tarjeta o bloque de información.

Actualmente, en algunas cuentas de usuario normal aparece la función "Payments" en el menú principal, pero WhatsApp aclara que no están disponibles.

pago.jpeg

Tags

Whatsapp

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad