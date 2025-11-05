“Latinoamérica es un laboratorio de innovación pragmática y un mercado de adopción masiva. Las restricciones impulsan soluciones eficientes y útiles desde el día uno”, aseguró Gabriel Dutra, director senior de Qualcomm Latinoamérica, en entrevista con Expansión.

A diferencia de empresas centradas en la nube, como Nvidia, Qualcomm basa su estrategia en la IA dentro del dispositivo, es decir, procesar datos directamente en el device del usuario. Esta arquitectura promete beneficios concretos, como una baja latencia, menor consumo energético y más privacidad.

“El valor no está solo en vender chips, sino en habilitar experiencias recurrentes como asistentes multimodales, traducción en tiempo real o edición inteligente de imágenes”, explica Dutra.

La compañía monetiza a través de la diferenciación de producto, licencias y servicios, mientras ayuda a los fabricantes a reducir su dependencia de la nube y a mejorar su costo total de propiedad.

“Es muy importante para los usuarios tener casos de uso más específicos. Algo que por ejemplo nos faltó con 5G fue ver de manera más clara la transición con respecto a la tecnología anterior, pero con la IA es distinto, sobre todo con la generativa, pues se trata de usos más allá de editar una foto, ven la posibilidad de crear más contenido y de hacerlo con un dispositivo específico”, apuntó Anali Galván, analista senior especializada en el mercado de smartphones en México en IDC.