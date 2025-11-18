De acuerdo con Downdetector, plataforma que rastrea las caídas mediante la recopilación de informes de estado de servicio, se han registrado más de 800 reportes de problemas con el servicio de Cloudflare hasta las 7:50 de la mañana. Las quejas incluyen 'conexión al servidor', 'sitio web' e 'iniciar sesión'. Entre las ciudades más afectadas en México se encuentran Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Hermosillo, Chihuahua, Torreón y La Paz.

(Captura de pantalla.)

A través de su sitio web, Cloudflare informó que está al tanto de los problemas que están afectando a miles de sitios. En su última actualización, señala: "Estamos viendo que los servicios se recuperan, pero los clientes pueden seguir observando tasas de error superiores a lo normal mientras continuamos con las labores de solución".

Entre los sitios afectados hoy por la caída de Cloudflare están Twitter (X), Uber, ChatGPT, Canva, incluso Downdetector.

Cloudflare ha acumulado antecedentes de interrupciones relevantes en su red global. Una de las más recordadas ocurrió en julio de 2019, cuando un fallo en su software generó un consumo anormal de recursos y dejó indisponibles miles de páginas web. La caída se prolongó alrededor de media hora y afectó servicios ampliamente utilizados en distintas regiones

Entre los sitios que experimentaron fallas ese día se encontraban plataformas como Medium, Discord y Shopify, así como servicios digitales como SoundCloud, Coinbase y Dropbox, cuyos usuarios reportaron errores y falta de conexión mientras duró el problema técnico.

Años después, en junio de 2022, la compañía enfrentó otro episodio importante. En esa ocasión, la interrupción alcanzó 19 centros de datos considerados críticos dentro de su infraestructura, ya que procesaban una proporción significativa del tráfico mundial. Como resultado, varios servicios dependientes de Cloudflare permanecieron inactivos durante cerca de hora y media mientras se estabilizaba la red.

¿Qué es Cloudflare?

Es una empresa que proporciona una red de distribución de contenido (CDN) y servicios de ciberseguridad para hacer que los sitios web y las aplicaciones sean más rápidos, seguros y fiables. Funciona como un intermediario entre los usuarios y los servidores, distribuyendo copias de contenido estático y protegiendo contra ataques como los de denegación de servicio distribuido (DDoS). Millones de sitios web utilizan sus servicios para mejorar el rendimiento y la seguridad de sus propiedades en internet.

Qué es challenges.cloudflare.com y en qué casos puede desactivarse

Challenges.cloudflare.com funciona como una capa de seguridad que usa Cloudflare para confirmar que quien accede a un sitio es una persona y no un programa automatizado. Esta verificación suele tomar la forma de pruebas tipo captcha y se activa para proteger páginas de intentos de acceso masivo o tráfico malicioso.

La posibilidad de deshabilitarlo depende del tipo de usuario. Quienes solo visitan un sitio no tienen opción de apagar la verificación, pero sí pueden reducir la probabilidad de que aparezca si navegan sin VPN o proxies, desactivan extensiones que interfieran con la conexión o evitan configuraciones de antivirus y firewalls que generen falsos positivos.

Los servicios se restablecen, pero no para todos

Las actualizaciones recientes señalan que el sistema continúa en proceso de recuperación. En la notificación más reciente se informó que los puntajes vinculados con bots podrían verse afectados de manera intermitente mientras avanza la restauración global, con el compromiso de anunciar cuando el servicio quede completamente estabilizado.

Minutos antes se detalló que el equipo técnico permanece concentrado en la fase posterior a la corrección inicial y que aún se trabajan incidencias derivadas del despliegue aplicado para mitigar la falla. También se indicó que algunos usuarios podrían continuar experimentando errores mientras avanza el monitoreo y se restablecen por completo los componentes que siguen en revisión.