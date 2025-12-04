Publicidad

El Mundial de Clubes, el Canelo y la IA son lo más buscado en Google en 2025

El listado anual de Google revela los temas, personajes y fenómenos que dominaron la conversación digital en México a lo largo del año.
jue 04 diciembre 2025 05:00 PM
Google revela lo más buscado en México en 2025: cuáles son los temas que más le interesan a los mexicanos
Los chatbots o plataformas dotados de IA dominaron, pues representaron la mitad de las búsquedas del top 10 de tecnología. (Foto: bigtunaonline/Getty Images)

La tecnología, los deportes y la cultura pop movieron las búsquedas de los mexicanos en Google durante los últimos 12 meses. La compañía presentó El Año en Búsquedas 2025, su resumen anual que funciona como una cápsula del tiempo digital que revela qué noticias sacudieron a los usuarios, cuáles fueron los estrenos que más emocionaron, qué personajes se volvieron virales y otras curiosidades.

Este año, la lista de lo más buscado la encabezó el deporte. El Mundial de Clubes, la Champions League, la Copa Oro y la pelea del Canelo contra Crawford impulsaron esta tendencia.

El crecimiento exponencial de la convivencia entre usuarios y herramientas de Inteligencia Artificial también estuvo reflejado en las búsquedas. Gemini, DeepSeek, Grok, entre otras encabezaron las tendencias. Mientras que productos como el iPhone 17 y el Nintendo Switch también sumaron al contexto tecnológico.

En cuanto a la cultura pop, la conversación estuvo dominada por los Labubu, Peanutize Me, el Cónclave, Bad Bunny México y las guerras de K-Pop.

Lo más buscado en Google 2025

De acuerdo con los datos de la empresa de tecnología, el top 10 de temas más buscados de manera general en su plataforma está conformado de la siguiente manera:

  1. Mundial de Clubes
  2. Gemini
  3. Copa Oro
  4. Copa Mundial de Fútbol Sub-20
  5. Champions League
  6. Beca Rita Cetina
  7. DeepSeek
  8. iPhone 17
  9. Paquita la del Barrio
  10. Canelo vs Crawford

En cuanto a los temas relacionados con tecnología, los chatbots o plataformas dotados de IA dominaron, pues representaron la mitad de las búsquedas del top 10:

  1. Gemini
  2. DeepSeek
  3. iPhone 17
  4. iPhone 16
  5. Nintendo Switch 2
  6. YouTube Music
  7. Grok
  8. Copilot
  9. Honor Magic7 Lite
  10. NotebookLM

Pero además de los temas, hubo personas que destacaron en la búsqueda de los mexicanos. En este espacio dominaron cantantes, deportistas y algunos actores.

  1. Kendrick Lamar
  2. Sergio Ramos
  3. Florinda Meza
  4. James Rodríguez
  5. Gilberto Mora
  6. Roberto Francis Prevost
  7. Enrique Segoviano
  8. Keylor Navas
  9. Mariana Botas
  10. Aldo de Nigris

Esta no es la única serie de datos que dio a conocer la empresa. Este año, los usuarios acudieron a conocer más sobre figuras globales cuya partida generó un fuerte impacto, de ahí que Paquita la del Barrio esté en el top 10 de lo más buscado. También figuran otras personas como Ozzy Osbourne y Tongolele. El listado completo fue:

  1. Paquita la del Barrio
  2. Ozzy Osbourne
  3. Papa Francisco
  4. Charlie Kirk
  5. Diogo Jota
  6. Michelle Trachtenberg
  7. Leo Dan
  8. Carlos Manzo
  9. Tongolele
  10. Hulk Hogan
