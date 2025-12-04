Google revela lo más buscado en México en 2025: cuáles son los temas que más le interesan a los mexicanos

El crecimiento exponencial de la convivencia entre usuarios y herramientas de Inteligencia Artificial también estuvo reflejado en las búsquedas. Gemini, DeepSeek, Grok, entre otras encabezaron las tendencias. Mientras que productos como el iPhone 17 y el Nintendo Switch también sumaron al contexto tecnológico.

En cuanto a la cultura pop, la conversación estuvo dominada por los Labubu, Peanutize Me, el Cónclave, Bad Bunny México y las guerras de K-Pop.

Lo más buscado en Google 2025

De acuerdo con los datos de la empresa de tecnología, el top 10 de temas más buscados de manera general en su plataforma está conformado de la siguiente manera:

Mundial de Clubes Gemini Copa Oro Copa Mundial de Fútbol Sub-20 Champions League Beca Rita Cetina DeepSeek iPhone 17 Paquita la del Barrio Canelo vs Crawford

En cuanto a los temas relacionados con tecnología, los chatbots o plataformas dotados de IA dominaron, pues representaron la mitad de las búsquedas del top 10:

Gemini DeepSeek iPhone 17 iPhone 16 Nintendo Switch 2 YouTube Music Grok Copilot Honor Magic7 Lite NotebookLM

Pero además de los temas, hubo personas que destacaron en la búsqueda de los mexicanos. En este espacio dominaron cantantes, deportistas y algunos actores.

Kendrick Lamar Sergio Ramos Florinda Meza James Rodríguez Gilberto Mora Roberto Francis Prevost Enrique Segoviano Keylor Navas Mariana Botas Aldo de Nigris

Esta no es la única serie de datos que dio a conocer la empresa. Este año, los usuarios acudieron a conocer más sobre figuras globales cuya partida generó un fuerte impacto, de ahí que Paquita la del Barrio esté en el top 10 de lo más buscado. También figuran otras personas como Ozzy Osbourne y Tongolele. El listado completo fue: