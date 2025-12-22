La IA dominó el año y las big tech se aliaron al poder conservador: así cambió el tablero tecnológico en 2025

Más despidos en la industria tech
Según datos consolidados de Layoff.com, más de 209,000 trabajadores del sector tech fueron despedidos en 2025, distribuidos en más de 700 rondas de recortes reportadas en empresas de tecnología a nivel global.
Estos números incluyen reducciones de personal en gigantes como Amazon, con anuncios de alrededor de 14,000 empleos cortados, Microsoft y Meta con miles de despidos en diversas divisiones, y recortes en firmas tradicionales como Intel, Oracle y Salesforce, que ajustaron sus plantillas en respuesta a reorganizaciones centradas en IA y eficiencia operativa.
Además, estimaciones alternativas de seguimiento de recortes sugieren que, considerando ajustes adicionales y reportes fragmentarios, el total de empleos perdidos por la industria tech podría superar los 180,000 hasta octubre de 2025, una cifra que posiciona este ciclo de despidos como uno de los más relevantes desde los periodos de crisis económica anteriores.
Muchos lanzamientos de IA
En el terreno de los productos y avances técnicos, el año también fue significativo. El lanzamiento de nuevos modelos de inteligencia artificial de gran escala, encabezados por GPT-5 y Gemini 3 reforzó la sensación de que las capacidades de estas herramientas avanzan más rápido que la discusión pública sobre su impacto.
Al mismo tiempo, fabricantes de hardware y dispositivos móviles integraron IA de forma nativa en smartphones, visores de realidad mixta y sistemas embebidos, diluyendo la frontera entre software inteligente y objetos cotidianos.
Consolidación de la oligarquía tech
En 2025 se habló del término oligarquía tecnológica porque un grupo muy reducido de empresas y ejecutivos concentra al mismo tiempo capital extremo, infraestructura crítica y capacidad de influencia política.
Compañías como Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon y Meta controlan los chips, la nube, los modelos de IA y los sistemas sobre los que operan gobiernos y empresas, creando barreras de entrada casi infranqueables.
Esa posición se reforzó con la cercanía directa entre líderes tecnológicos y el poder político, particularmente con Donald Trump. Figuras como Elon Musk, con contratos clave en defensa, espacio y conectividad; Peter Thiel, ideólogo y financista del trumpismo con fuerte presencia en inteligencia y datos, y David Sacks, puente entre Silicon Valley y el movimiento conservador, ilustran cómo el poder tech se perfiló más hacia un perfil conservador.
Incluso ejecutivos de Big Tech, como Bill Gates o Tim Cook, intensificaron su interlocución con la Casa Blanca en temas de IA y competitividad geopolítica, consolidando un sistema donde unos pocos actores privados concentran riqueza, tecnología y acceso directo al poder, rasgo central de una oligarquía.