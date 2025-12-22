Publicidad

Tecnología

En 2025, las big tech cambiaron de bando

Entre lanzamientos de IA, proyectos y cercanía con el gobierno de EU y una regulación más laxa, los tecnólogos cambiaron políticas internas.
lun 22 diciembre 2025 01:00 PM
La IA dominó el año y las big tech se aliaron al poder conservador: así cambió el tablero tecnológico en 2025
Los líderes de tecnología se hicieron más cercanos a figuras como Donald Trump, actual presidente de EU. (Pool/Getty Images)

Este año fue por mucho en el que el protagonismo de la Inteligencia Artificial rozó en lo exagerado y donde las alianzas entre empresas y gobiernos se volvieron en un polo más fuerte a escala económica, política y cultural.

2025 estuvo marcado por hitos que reconfiguraron el mapa global del sector y por eventos que evidenciaron hasta qué punto gobiernos, empresas y sociedades dependen, y también temen, de los sistemas digitales que ellos mismos ayudaron a construir.

El anuncio de Stargate

Uno de los símbolos más claros de esa nueva etapa fue el lanzamiento de Stargate, el megaproyecto de infraestructura de IA impulsado en Estados Unidos con apoyo público y privado. Concebido como una red de centros de datos de nueva generación, Stargate no solo apunta a garantizar capacidad de cómputo para modelos avanzados de IA, sino a asegurar soberanía tecnológica frente al avance de China y otros bloques.

La inversión proyectada de este proyecto que involucra a OpenAI, Soft Bank u Oracle será de hasta 500,000 millones de dólares, que se esperan desplegar entre 2025 y 2029. De ese monto, 100,000 millones de dólares se liberaron de manera inmediata al anunciarse el proyecto en enero, sirviendo como capital inicial para comenzar a construir infraestructura clave, especialmente en Texas.

IA Act: regulación por parte de la Unión Europea

Ese mismo énfasis geopolítico se reflejó en la agenda regulatoria. En febrero, París fue sede de la Cumbre de Acción sobre IA, que reunió a gobiernos, empresas tecnológicas, académicos y organizaciones civiles.

Más allá de los comunicados oficiales, el encuentro evidenció una tensión central: cómo promover innovación sin perder control sobre tecnologías que ya influyen en elecciones, mercados laborales, seguridad nacional y producción cultural.

Uno de los avances más visibles fue la firma de una declaración internacional , conocida como Declaration on Inclusive and Sustainable Artificial Intelligence for People and the Planet, suscrita por cerca de 61 países, que incluye a naciones como Francia, China e India, pero que no firmó EU o el Reino Unido.

En este mismo tono regulatorio, a inicios de diciembre, la Casa Blanca impulsó un orden ejecutiva para regular el desarrollo y uso de la IA a nivel federal. La medida busca establecer estándares de seguridad, transparencia y evaluación de riesgos, pero desató críticas de gobiernos estatales y de la industria, que la consideraron excesiva, centralizadora y que le quita poder a los estados.

Nvidia se vuelve super millonaria

Mientras los gobiernos discutían reglas, el mercado enviaba señales de confianza a una empresa, Nvidia, que superó por primera vez los 5 billones de dólares de capitalización bursátil, consolidándose no solo como la empresa más valiosa del sector tecnológico, sino como un actor sistémico de la economía global.

Su ascenso fue el reflejo de una dependencia creciente a los chips especializados para IA, utilizados en centros de datos, modelos generativos, sistemas de defensa y plataformas empresariales.

AWS se cae a nivel global

La dependencia tecnológica tiene también un lado oscuro, pues uno de los episodios que se vivió en 2025 fue la caída global de AWS, que afectó a miles de servicios digitales, desde plataformas financieras hasta aplicaciones de consumo, medios de comunicación y sistemas corporativos.

El incidente volvió a poner sobre la mesa una realidad incómoda, sobre como buena parte de la economía digital mundial descansa sobre un puñado de proveedores de nube, cuya estabilidad es tan crucial como la de la electricidad o las telecomunicaciones.

Ciberataque a Jaguar Land Rover

Durante el tercer trimestre de 2025, la industria automotriz global fue sacudida por un ciberataque masivo contra Jaguar Land Rover (JLR) que expuso la vulnerabilidad de los fabricantes tradicionales ante amenazas digitales sofisticadas.

El incidente se detectó a finales de agosto y obligó a la compañía británica a apagar de forma preventiva sus sistemas informáticos, lo que dejó paralizada la producción en sus principales plantas en el Reino Unido, Eslovaquia, India y Brasil durante más de un mes y provocó que miles de empleados se quedaran en casa mientras se intentaba recuperar el control de los sistemas.

La interrupción de operaciones generó pérdidas directas estimadas en cientos de millones de libras para la empresa, un informe de Cyber Monitoring Centre señaló que la pérdida directa fue de 2,500 millones de dólares estadounidenses.

Más despidos en la industria tech

Según datos consolidados de Layoff.com, más de 209,000 trabajadores del sector tech fueron despedidos en 2025, distribuidos en más de 700 rondas de recortes reportadas en empresas de tecnología a nivel global.

Estos números incluyen reducciones de personal en gigantes como Amazon, con anuncios de alrededor de 14,000 empleos cortados, Microsoft y Meta con miles de despidos en diversas divisiones, y recortes en firmas tradicionales como Intel, Oracle y Salesforce, que ajustaron sus plantillas en respuesta a reorganizaciones centradas en IA y eficiencia operativa.

Además, estimaciones alternativas de seguimiento de recortes sugieren que, considerando ajustes adicionales y reportes fragmentarios, el total de empleos perdidos por la industria tech podría superar los 180,000 hasta octubre de 2025, una cifra que posiciona este ciclo de despidos como uno de los más relevantes desde los periodos de crisis económica anteriores.

Muchos lanzamientos de IA

En el terreno de los productos y avances técnicos, el año también fue significativo. El lanzamiento de nuevos modelos de inteligencia artificial de gran escala, encabezados por GPT-5 y Gemini 3 reforzó la sensación de que las capacidades de estas herramientas avanzan más rápido que la discusión pública sobre su impacto.

Al mismo tiempo, fabricantes de hardware y dispositivos móviles integraron IA de forma nativa en smartphones, visores de realidad mixta y sistemas embebidos, diluyendo la frontera entre software inteligente y objetos cotidianos.

Consolidación de la oligarquía tech

En 2025 se habló del término oligarquía tecnológica porque un grupo muy reducido de empresas y ejecutivos concentra al mismo tiempo capital extremo, infraestructura crítica y capacidad de influencia política.

Compañías como Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon y Meta controlan los chips, la nube, los modelos de IA y los sistemas sobre los que operan gobiernos y empresas, creando barreras de entrada casi infranqueables.

Esa posición se reforzó con la cercanía directa entre líderes tecnológicos y el poder político, particularmente con Donald Trump. Figuras como Elon Musk, con contratos clave en defensa, espacio y conectividad; Peter Thiel, ideólogo y financista del trumpismo con fuerte presencia en inteligencia y datos, y David Sacks, puente entre Silicon Valley y el movimiento conservador, ilustran cómo el poder tech se perfiló más hacia un perfil conservador.

Incluso ejecutivos de Big Tech, como Bill Gates o Tim Cook, intensificaron su interlocución con la Casa Blanca en temas de IA y competitividad geopolítica, consolidando un sistema donde unos pocos actores privados concentran riqueza, tecnología y acceso directo al poder, rasgo central de una oligarquía.

