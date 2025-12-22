La IA dominó el año y las big tech se aliaron al poder conservador: así cambió el tablero tecnológico en 2025

El anuncio de Stargate

Uno de los símbolos más claros de esa nueva etapa fue el lanzamiento de Stargate, el megaproyecto de infraestructura de IA impulsado en Estados Unidos con apoyo público y privado. Concebido como una red de centros de datos de nueva generación, Stargate no solo apunta a garantizar capacidad de cómputo para modelos avanzados de IA, sino a asegurar soberanía tecnológica frente al avance de China y otros bloques.

La inversión proyectada de este proyecto que involucra a OpenAI, Soft Bank u Oracle será de hasta 500,000 millones de dólares, que se esperan desplegar entre 2025 y 2029. De ese monto, 100,000 millones de dólares se liberaron de manera inmediata al anunciarse el proyecto en enero, sirviendo como capital inicial para comenzar a construir infraestructura clave, especialmente en Texas.

IA Act: regulación por parte de la Unión Europea

Ese mismo énfasis geopolítico se reflejó en la agenda regulatoria. En febrero, París fue sede de la Cumbre de Acción sobre IA, que reunió a gobiernos, empresas tecnológicas, académicos y organizaciones civiles.

Más allá de los comunicados oficiales, el encuentro evidenció una tensión central: cómo promover innovación sin perder control sobre tecnologías que ya influyen en elecciones, mercados laborales, seguridad nacional y producción cultural.

Uno de los avances más visibles fue la firma de una declaración internacional , conocida como Declaration on Inclusive and Sustainable Artificial Intelligence for People and the Planet, suscrita por cerca de 61 países, que incluye a naciones como Francia, China e India, pero que no firmó EU o el Reino Unido.

En este mismo tono regulatorio, a inicios de diciembre, la Casa Blanca impulsó un orden ejecutiva para regular el desarrollo y uso de la IA a nivel federal. La medida busca establecer estándares de seguridad, transparencia y evaluación de riesgos, pero desató críticas de gobiernos estatales y de la industria, que la consideraron excesiva, centralizadora y que le quita poder a los estados.

