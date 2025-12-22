Publicidad

Tecnología

Larry Ellison, padre del CEO de Paramount, garantizará la oferta por Warner Bros

Esta medida tiene la finalidad de abordar las preocupaciones de Warner en torno a la oferta original de 108,00 mdd por parte de Paramount.
lun 22 diciembre 2025 02:31 PM
Paramount quiere comprar Warner Bros a como dé lugar: Larry Ellison garantiza los 40 mdd de oferta
Paramount está dispuesta a prescindir del aval directivo y a dirigirse directamente a los accionistas. (Foto: FRANK PETERS)

La novela en torno a la adquisición de Warner Bros. Discovery no terminará pronto. En el capítulo más reciente, Larry Ellison, CEO de Oracle y padre del CEO de Paramount, David Ellison, garantizó personalmente los aproximadamente 40,400 millones de dólares en capital que la compañía está ofreciendo como parte de su oferta por Warner.

Paramount Skydance lanzó a principios de diciembre una oferta pública de adquisición hostil valorada en 108,400 millones de dólares, equivalente a 30 dólares por acción en efectivo, con la intención de comprar toda la empresa WBD, incluidos sus estudios, redes de televisión por cable y servicios de streaming.

Esta propuesta supera en términos de dinero líquido la oferta de Netflix, valuada en conjunto en alrededor de 83,000 millones de dólares y estructurada como una combinación de efectivo y acciones por los activos más valiosos de WBD, tales como HBO Max y los estudios cinematográficos. Sin embargo, Warner la habría rechazado por ofrecer mayor certidumbre y menor riesgo de complicaciones para la fusión.

El anuncio de la garantía personal de Larry Ellison está destinado a abordar las preocupaciones que la junta de Warner Bros. Discovery había expresado sobre la oferta original de Paramount, en la que destacaron la falta de una garantía personal del cofundador de Oracle, Larry Ellison.

Y es que de acuerdo con los términos de la primera oferta de Paramount, un fideicomiso revocable a nombre de Larry Ellison respaldaría la oferta, algo que le preocupaba a la junta le preocupaba. En respuesta, Paramount dijo el lunes que el acuerdo ahora incluiría una garantía personal de Ellison, poniendo a uno de los hombres más ricos del mundo en el gancho si el acuerdo se desmoronara.

"Paramount ha demostrado repetidamente su compromiso con la adquisición de WBD", dijo David Ellison en un comunicado. "Esperamos que la junta directiva de WBD tome las medidas necesarias para asegurar esta transacción de mejora de valor y preservar y fortalecer un tesoro icónico de Hollywood para el futuro".

Según información del New York Times, Larry Ellison ha sido una figura clave en los esfuerzos de su hijo David para acumular un imperio mediático. Larry Ellison ayudó a financiar el acuerdo de 8,000 millones de dólares para la compra de Paramount y también se reunió con Warner Bros. para discutir la posibilidad de la adquisición.

