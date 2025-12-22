Paramount quiere comprar Warner Bros a como dé lugar: Larry Ellison garantiza los 40 mdd de oferta

Esta propuesta supera en términos de dinero líquido la oferta de Netflix, valuada en conjunto en alrededor de 83,000 millones de dólares y estructurada como una combinación de efectivo y acciones por los activos más valiosos de WBD, tales como HBO Max y los estudios cinematográficos. Sin embargo, Warner la habría rechazado por ofrecer mayor certidumbre y menor riesgo de complicaciones para la fusión.

El anuncio de la garantía personal de Larry Ellison está destinado a abordar las preocupaciones que la junta de Warner Bros. Discovery había expresado sobre la oferta original de Paramount, en la que destacaron la falta de una garantía personal del cofundador de Oracle, Larry Ellison.

Y es que de acuerdo con los términos de la primera oferta de Paramount, un fideicomiso revocable a nombre de Larry Ellison respaldaría la oferta, algo que le preocupaba a la junta le preocupaba. En respuesta, Paramount dijo el lunes que el acuerdo ahora incluiría una garantía personal de Ellison, poniendo a uno de los hombres más ricos del mundo en el gancho si el acuerdo se desmoronara.

"Paramount ha demostrado repetidamente su compromiso con la adquisición de WBD", dijo David Ellison en un comunicado. "Esperamos que la junta directiva de WBD tome las medidas necesarias para asegurar esta transacción de mejora de valor y preservar y fortalecer un tesoro icónico de Hollywood para el futuro".

Según información del New York Times, Larry Ellison ha sido una figura clave en los esfuerzos de su hijo David para acumular un imperio mediático. Larry Ellison ayudó a financiar el acuerdo de 8,000 millones de dólares para la compra de Paramount y también se reunió con Warner Bros. para discutir la posibilidad de la adquisición.