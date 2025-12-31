Publicidad

Tecnología

De GTA VI a Marvel's Wolverine: los videojuegos más esperados de 2026

Con avances tecnológicos, franquicias legendarias y expectativas acumuladas por más de una década, 2026 se perfila como uno de los periodos más importantes en la historia de los videojuegos.
mié 31 diciembre 2025 11:00 AM
Grand Theft Auto VI, el nuevo Resident Evil, Wolverine y la próxima generación de Nintendo encabezan un año que promete redefinir la industria del gaming. (Foto: Rockstar Games )

La industria de los videojuegos se prepara para uno de los años más intensos y decisivos de su historia reciente. 2026 apunta a convertirse en un punto de inflexión, impulsado por una alineación de títulos que combinan franquicias legendarias, avances tecnológicos y expectativas acumuladas durante más de una década.

Entre ellos destacan Grand Theft Auto VI, el nuevo Resident Evil: Requiem, Marvel’s Wolverine y los próximos proyectos de Nintendo, que prometen inaugurar una nueva etapa para la compañía japonesa.

GTA VI: el regreso del gigante

Hablar de expectativa en la industria es, en gran medida, hablar de GTA VI. Tras más de 12 años desde el lanzamiento de GTA V, Rockstar Games enfrenta el reto de superar no solo a su propio legado, sino al producto de entretenimiento más rentable de todos los tiempos.

El título, ambientado en una reinterpretación moderna de Vice City, es esperado por su escala sin precedentes, con un mundo abierto más vivo, reactivo y dinámico. Además, entre los seguidores ha crecido el debate por la incorporación de una protagonista femenina en la historia principal. Finalmente, la expectativa está impulsada por el uso intensivo de nuevas tecnologías de IA, físicas y simulación social.

Más que un videojuego, GTA VI se perfila como un evento cultural global que impactará ventas, conversaciones y tendencias durante años.

El lanzamiento de este videojuego se espera desde 2022, cuando fue anunciado, pero la entrega final ha sido retrasada en diversas ocasiones. La fecha oficial ahora está marcada el 19 de noviembre de 2026.

Resident Evil: Requiem: terror en nueva forma

Capcom llega a 2026 con una de sus franquicias más sólidas. Resident Evil: Requiem es esperado porque promete redefinir el horror de supervivencia moderno, combinando el enfoque cinematográfico de Resident Evil 7 y Village, sistemas de miedo más psicológicos, adaptativos y menos predecibles, así como una narrativa más íntima y oscura, centrada en las consecuencias humanas del bioterrorismo.

Para muchos fans, Requiem representa el siguiente gran salto creativo de la saga.

Marvel’s Wolverine: el superhéroe más esperado

Después del éxito de Marvel’s Spider-Man, Insomniac Games tiene en sus manos una de las IP más solicitadas por los fans: Wolverine.

La expectativa es alta porque el juego promete una experiencia más madura y violenta, acorde al personaje. Así como combate cuerpo a cuerpo profundo y visceral acompañado de una narrativa más oscura, introspectiva y centrada en Logan.

Es uno de los títulos que podría marcar el estándar para los videojuegos de superhéroes en la próxima generación, tal como lo hizo la saga Arkhan de Rocksteady.

Nintendo: el inicio de una nueva era

Aunque Nintendo mantiene en secreto gran parte de sus proyectos, 2026 será clave por dos razones: la consolidación de su nueva consola, la Switch 2, y la llegada de nuevas entregas de sus franquicias insignia.

Entre los títulos más anticipados se encuentran:

  • Un nuevo Mario principal.
  • La siguiente entrega de The Legend of Zelda tras Tears of the Kingdom.
  • Posibles regresos de franquicias como Metroid Prime y Donkey Kong.

Es así como Nintendo mantiene a la industria en constante expectativa.

Finalmente, aunque aún sin anuncios oficiales, los fans esperan noticias de otras franquicias como The Elder Scrolls VI, Silent Hill 1 Remake e incluso el regreso de Gordon Freeman en Half Life 3.

