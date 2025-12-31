De GTA VI a Marvel's Wolverine: los videojuegos más esperados de 2026

GTA VI: el regreso del gigante

Hablar de expectativa en la industria es, en gran medida, hablar de GTA VI. Tras más de 12 años desde el lanzamiento de GTA V, Rockstar Games enfrenta el reto de superar no solo a su propio legado, sino al producto de entretenimiento más rentable de todos los tiempos.

El título, ambientado en una reinterpretación moderna de Vice City, es esperado por su escala sin precedentes, con un mundo abierto más vivo, reactivo y dinámico. Además, entre los seguidores ha crecido el debate por la incorporación de una protagonista femenina en la historia principal. Finalmente, la expectativa está impulsada por el uso intensivo de nuevas tecnologías de IA, físicas y simulación social.

Más que un videojuego, GTA VI se perfila como un evento cultural global que impactará ventas, conversaciones y tendencias durante años.

El lanzamiento de este videojuego se espera desde 2022, cuando fue anunciado, pero la entrega final ha sido retrasada en diversas ocasiones. La fecha oficial ahora está marcada el 19 de noviembre de 2026.

Resident Evil: Requiem: terror en nueva forma

Capcom llega a 2026 con una de sus franquicias más sólidas. Resident Evil: Requiem es esperado porque promete redefinir el horror de supervivencia moderno, combinando el enfoque cinematográfico de Resident Evil 7 y Village, sistemas de miedo más psicológicos, adaptativos y menos predecibles, así como una narrativa más íntima y oscura, centrada en las consecuencias humanas del bioterrorismo.

Para muchos fans, Requiem representa el siguiente gran salto creativo de la saga.

