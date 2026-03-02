¿Semana Santa tiene días de descanso obligatorio y cómo se pagan según la LFT 2026?

¿Cuánto deben pagarte si trabajas en Semana Santa?

Aunque los días de Semana Santa son muy importantes para muchas personas en el país, no están reconocidos como días obligatorios de descanso por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Por lo tanto, si te toca trabajar en cualquier día de esa semana, deberán pagarte como un día normal y estás obligado a presentarte.

Ten en cuenta que algunas empresas o centros de trabajo sí suelen dar estos días libres o permitir trabajar a media jornada, pero esto depende de cada empresa. No es una obligación legal, sino un acuerdo entre empleado y patrón.

Habrá descanso solo en escuelas

Para las escuelas de educación básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el descanso sí será obligatorio.

Las vacaciones escolares comenzarán el sábado 28 de marzo y se extenderán hasta el domingo 12 de abril.

En otras palabras, el último día de clases antes de las vacaciones será el viernes 27 de marzo, y se regresará a las aulas el lunes 13 de abril.