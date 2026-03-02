¿Semana Santa tiene días de descanso obligatorio y cómo se pagan según la LFT 2026?

Días festivos que no son de descanso obligatorio
Existen fechas en México que se celebran ampliamente y tienen gran importancia cultural o social, pero no están consideradas como días de descanso obligatorio según la ley, por lo que en ellas se trabaja de manera normal.
Algunas empresas pueden otorgar estos días como tiempo libre, pero no es un requisito legal. A continuación, algunas de las fechas importantes que no son de descanso obligatorio:
-6 de enero: Día de Reyes
-2 de febrero: Día de la Candelaria
-14 de febrero: Día del Amor y la Amistad
-24 de febrero: Día de la Bandera
-8 de marzo: Día Internacional de la Mujer
-2 de abril: Jueves Santo
-3 de abril: Viernes Santo
-4 de abril: Sábado de Gloria
-5 de abril: Domingo de Resurrección
-30 de abril: Día del Niño
-5 de mayo: Día de la Batalla de Puebla
-10 de mayo: Día de las Madres
-15 de mayo: Día del Maestro
-21 de junio: Día del Padre
-13 de septiembre: Día de los Niños Héroes
-15 de septiembre: Día del Grito de Independencia
-12 de octubre: Día de la Raza
-1 y 2 de noviembre: Día de Muertos
-12 de diciembre: Día de la Virgen de Guadalupe
-24 de diciembre: Nochebuena
-31 de diciembre: Fin de año