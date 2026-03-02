Publicidad

¿Semana Santa tiene días de descanso obligatorio y cómo se pagan según la LFT 2026?

Fechas y descansos de Semana Santa 2026: guía para planear vacaciones y conocer tus derechos laborales.
lun 02 marzo 2026 05:34 PM
Algunas empresas pueden otorgar días libres o media jornada en días no obligatorios. (Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro)

Muchas personas se preguntan cuándo será la Semana Santa en 2026 y, sobre todo, cuánto deben pagarles si trabajan durante estos días, que suelen considerarse parte de los periodos vacacionales.

Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre esta temporada tan esperada, cuando muchos aprovechan para vacacionar en balnearios, playas y ríos de este increíble país.

¿Cuándo es la Semana Santa 2026?

De acuerdo con el calendario oficial, en 2026 la Semana Santa será del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, y los días más importantes son:

-Viernes Santo: 3 de abril

-Sábado de Gloria: 4 de abril

-Domingo de Resurrección: 5 de abril

Anota bien estas fechas en el calendario, ya sea que seas una persona devota o te guste aprovechar estos días santos para salir de viaje.

Fechas de Semana Santa 2026: Del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril. (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

¿Cuánto deben pagarte si trabajas en Semana Santa?

Aunque los días de Semana Santa son muy importantes para muchas personas en el país, no están reconocidos como días obligatorios de descanso por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Por lo tanto, si te toca trabajar en cualquier día de esa semana, deberán pagarte como un día normal y estás obligado a presentarte.

Ten en cuenta que algunas empresas o centros de trabajo sí suelen dar estos días libres o permitir trabajar a media jornada, pero esto depende de cada empresa. No es una obligación legal, sino un acuerdo entre empleado y patrón.

Habrá descanso solo en escuelas

Para las escuelas de educación básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el descanso sí será obligatorio.

Las vacaciones escolares comenzarán el sábado 28 de marzo y se extenderán hasta el domingo 12 de abril.

En otras palabras, el último día de clases antes de las vacaciones será el viernes 27 de marzo, y se regresará a las aulas el lunes 13 de abril.

Los días de descanso 2026

El Artículo 74 de la LFT establece de manera general cuáles son los días de descanso obligatorio en México. Para 2026, corresponden a las siguientes fechas:

-Jueves 1 de enero: Año Nuevo

-Lunes 2 de febrero: Conmemoración del Día de la Constitución (5 de febrero)

-Lunes 16 de marzo: Conmemoración del natalicio de Benito Juárez (21 de marzo)

-Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

-Miércoles 16 de septiembre: Celebración de la Independencia de México

-Lunes 16 de noviembre: Conmemoración del inicio de la Revolución (20 de noviembre)

-Viernes 25 de diciembre: Navidad

Solo en estos días se realiza un pago especial para las personas que deban trabajar: se les paga su jornada normal más el doble.

Por ejemplo, si una persona gana normalmente 400 pesos al día, recibirá 400 pesos más 800 pesos adicionales, es decir, 1,200 pesos en total por el día, según lo establece la LFT.

Días festivos que no son de descanso obligatorio

Existen fechas en México que se celebran ampliamente y tienen gran importancia cultural o social, pero no están consideradas como días de descanso obligatorio según la ley, por lo que en ellas se trabaja de manera normal.

Algunas empresas pueden otorgar estos días como tiempo libre, pero no es un requisito legal. A continuación, algunas de las fechas importantes que no son de descanso obligatorio:

-6 de enero: Día de Reyes

-2 de febrero: Día de la Candelaria

-14 de febrero: Día del Amor y la Amistad

-24 de febrero: Día de la Bandera

-8 de marzo: Día Internacional de la Mujer

-2 de abril: Jueves Santo

-3 de abril: Viernes Santo

-4 de abril: Sábado de Gloria

-5 de abril: Domingo de Resurrección

-30 de abril: Día del Niño

-5 de mayo: Día de la Batalla de Puebla

-10 de mayo: Día de las Madres

-15 de mayo: Día del Maestro

-21 de junio: Día del Padre

-13 de septiembre: Día de los Niños Héroes

-15 de septiembre: Día del Grito de Independencia

-12 de octubre: Día de la Raza

-1 y 2 de noviembre: Día de Muertos

-12 de diciembre: Día de la Virgen de Guadalupe

-24 de diciembre: Nochebuena

-31 de diciembre: Fin de año

