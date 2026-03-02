El crudo salta 6% y el dólar se fortalece ante tensión en el Golfo

El West Texas Intermediate (WTI) saltó 6.3% y cerró en 71.23 dólares por barril, consolidando el movimiento iniciado tras los riesgos de interrupción en rutas clave de suministro. El repunte del petróleo se combinó con un avance de 0.8% en el oro, que se ubicó en 5,322.12 dólares por onza, señal de que los inversionistas buscan cobertura frente a un escenario geopolítico incierto.

En divisas, el Índice del dólar avanzó 0.7%, reflejando la demanda por activos estadounidenses. El euro cayó 1% a 1.1690 dólares, la libra esterlina retrocedió 0.6% a 1.3403 dólares y el yen japonés perdió 0.8% hasta 157.36 por dólar, en un movimiento que evidenció la presión sobre las principales monedas frente al billete verde.

El mercado de bonos también ajustó posiciones. El rendimiento del Treasury estadounidense a 10 años subió 10 puntos base, hasta 4.03%, mientras que el bono alemán del mismo plazo avanzó siete puntos base a 2.71% y el británico escaló 14 puntos base a 4.37%.

De acuerdo con los expertos, el alza en tasas refleja una combinación de mayor prima por riesgo, expectativas inflacionarias asociadas al encarecimiento energético y reducción en la demanda de deuda como refugio inmediato.

El peso retrocede 0.50%

En México, el peso cerró en 17.31 unidades por dólar, con una depreciación de 0.50%, tras fluctuar entre 17.22 y 17.40 pesos durante la sesión.

“El peso fue afectado por el sentimiento de nerviosismo en los mercados, mientras los inversionistas dirigieron sus flujos hacia el dólar ante el conflicto en Medio Oriente”, indicó Monex en su reporte diario. Para el overnight, la institución anticipa un rango entre 17.19 y 17.42 por dólar.

En contraste con el tono defensivo de otros activos, el mercado cripto mostró un movimiento agresivo: el bitcoin repuntó 5.7% hasta 69,423.73 dólares, en una dinámica que algunos inversionistas interpretan como cobertura alternativa ante la volatilidad geopolítica y monetaria.