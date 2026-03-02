El crudo salta 6% y el dólar se fortalece ante tensión en el Golfo

Wall Street se recupera; México retrocede
Pese al entorno adverso, la Bolsa de Nueva York cerró con resultados mixtos y logró borrar pérdidas superiores a 1% registradas en la apertura.
El Nasdaq avanzó 0.36%, el S&P 500 ganó 0.04% y el Dow Jones subió 0.15%, según datos recopilados por AFP.
“Durante los últimos 15 años, los inversionistas estadounidenses han aprendido a no reaccionar de forma exagerada a grandes titulares geopolíticos”, dijo Angelo Kourkafas, analista de Edward Jones, citado por AFP.
Para José Torres, de Interactive Brokers, también citado por la agencia, el calendario económico ayudó a impulsar el rebote, particularmente el dato manufacturero que resultó menos débil de lo esperado.
En contraste, el mercado mexicano no logró recuperarse, el S&P/BMV IPC cayó 1.09% y se ubicó por debajo de los 71,000 puntos, según Monex.
Riesgos de inflación
Las bolsas europeas cerraron a la baja, con una caída de 2.17% en París, una baja de 2.56% en Fráncfort, de 1.20% en Londres y de 1.97% en Milán. En Madrid la plaza cedió 2.62%.
Las bolsas en Asia bajaron. Tokio terminó la sesión con una caída de -1.4% y Hong Kong, de -2.1%. Todas las bolsas del continente cerraron en rojo, salvo la de Shanghái, que terminó la sesión con una leve subida de 0.5%.
"El alza en los precios del gas sugiere que el conflicto tendría graves implicaciones macroeconómicas globales", indicó Kathleen Brooks. "La amenaza de llevar al fin la fase desinflacionaria en Europa y Estados Unidos, que ha respaldado las perspectivas económicas en ambos lados del Atlántico".
