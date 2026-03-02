Publicidad

Mercados

El crudo salta 6% y el dólar se fortalece ante tensión en el Golfo

El peso se deprecia 0.5% y la BMV cae más de 1% en una sesión marcada por nerviosismo externo, mientras inversionistas reducen riesgo y buscan dólares.
lun 02 marzo 2026 05:22 PM
cierre-de-mercados-guerra-iran-estados-unidos
El WTI cerró en 71.23 dólares por barril (+6.3%), mientras el oro superó los 5,300 dólares por onza ante temores de disrupciones en el suministro energético global. (JACK GUEZ/AFP)

La jornada financiera cerró con un reacomodo hacia activos defensivos y energéticos, en un mercado que siguió de cerca la escalada entre Estados Unidos e Irán. Por la mañana el nerviosismo hundía a las bolsas y disparaba el gas y el petróleo y al cierre el balance mostró un fortalecimiento del dólar, alzas en los rendimientos de bonos y un nuevo impulso al crudo.

En su tercer día, el conflicto empeoró y se expandió a distintos frentes, con nuevos bombardeos de Estados Unidos e Israel en Irán, que continúa atacando a los países del Golfo e incluso a territorio de la Unión Europea en Chipre.

"Las repercusiones (económicas) son amplias, pero los efectos más significativos se refieren a los precios de la energía y al mercado de bonos soberanos", comentó Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB.

El West Texas Intermediate (WTI) saltó 6.3% y cerró en 71.23 dólares por barril, consolidando el movimiento iniciado tras los riesgos de interrupción en rutas clave de suministro. El repunte del petróleo se combinó con un avance de 0.8% en el oro, que se ubicó en 5,322.12 dólares por onza, señal de que los inversionistas buscan cobertura frente a un escenario geopolítico incierto.

En divisas, el Índice del dólar avanzó 0.7%, reflejando la demanda por activos estadounidenses. El euro cayó 1% a 1.1690 dólares, la libra esterlina retrocedió 0.6% a 1.3403 dólares y el yen japonés perdió 0.8% hasta 157.36 por dólar, en un movimiento que evidenció la presión sobre las principales monedas frente al billete verde.

El mercado de bonos también ajustó posiciones. El rendimiento del Treasury estadounidense a 10 años subió 10 puntos base, hasta 4.03%, mientras que el bono alemán del mismo plazo avanzó siete puntos base a 2.71% y el británico escaló 14 puntos base a 4.37%.

De acuerdo con los expertos, el alza en tasas refleja una combinación de mayor prima por riesgo, expectativas inflacionarias asociadas al encarecimiento energético y reducción en la demanda de deuda como refugio inmediato.

El peso retrocede 0.50%

En México, el peso cerró en 17.31 unidades por dólar, con una depreciación de 0.50%, tras fluctuar entre 17.22 y 17.40 pesos durante la sesión.

“El peso fue afectado por el sentimiento de nerviosismo en los mercados, mientras los inversionistas dirigieron sus flujos hacia el dólar ante el conflicto en Medio Oriente”, indicó Monex en su reporte diario. Para el overnight, la institución anticipa un rango entre 17.19 y 17.42 por dólar.

En contraste con el tono defensivo de otros activos, el mercado cripto mostró un movimiento agresivo: el bitcoin repuntó 5.7% hasta 69,423.73 dólares, en una dinámica que algunos inversionistas interpretan como cobertura alternativa ante la volatilidad geopolítica y monetaria.

Wall Street se recupera; México retrocede

Pese al entorno adverso, la Bolsa de Nueva York cerró con resultados mixtos y logró borrar pérdidas superiores a 1% registradas en la apertura.

El Nasdaq avanzó 0.36%, el S&P 500 ganó 0.04% y el Dow Jones subió 0.15%, según datos recopilados por AFP.

“Durante los últimos 15 años, los inversionistas estadounidenses han aprendido a no reaccionar de forma exagerada a grandes titulares geopolíticos”, dijo Angelo Kourkafas, analista de Edward Jones, citado por AFP.

Para José Torres, de Interactive Brokers, también citado por la agencia, el calendario económico ayudó a impulsar el rebote, particularmente el dato manufacturero que resultó menos débil de lo esperado.

En contraste, el mercado mexicano no logró recuperarse, el S&P/BMV IPC cayó 1.09% y se ubicó por debajo de los 71,000 puntos, según Monex.

Riesgos de inflación

Las bolsas europeas cerraron a la baja, con una caída de 2.17% en París, una baja de 2.56% en Fráncfort, de 1.20% en Londres y de 1.97% en Milán. En Madrid la plaza cedió 2.62%.

Las bolsas en Asia bajaron. Tokio terminó la sesión con una caída de -1.4% y Hong Kong, de -2.1%. Todas las bolsas del continente cerraron en rojo, salvo la de Shanghái, que terminó la sesión con una leve subida de 0.5%.

De acuerdo con Angelo Kourkafas, analista de Edward Jones, "durante los últimos 15 años, los inversores (estadounidenses) han aprendido a no reaccionar de forma exagerada a los grandes titulares geopolíticos".

"El alza en los precios del gas sugiere que el conflicto tendría graves implicaciones macroeconómicas globales", indicó Kathleen Brooks. "La amenaza de llevar al fin la fase desinflacionaria en Europa y Estados Unidos, que ha respaldado las perspectivas económicas en ambos lados del Atlántico".

Con información de AFP

