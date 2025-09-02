Regularizar a socios repartidores en el IMSS parecía imposible hasta que la IA entró en juego

“El principal reto está en la administración del personal. Antes no había relación subordinada; ahora las empresas son corresponsables de incapacidades, altas y bajas en el IMSS o pagos de impuestos. Eso implica un crecimiento estructural en áreas de recursos humanos”, explicó en entrevista Rolando Blanco, CEO de Pentafon HR Solutions, compañía especializada en atracción, desarrollo y retención de talento.

Las cifras oficiales del IMSS y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social apuntan que más de 1.2 millones de trabajadores digitales ya fueron dados de alta, una base que se actualiza constantemente, pues en palabras de Isabella Mariño, directora de asuntos públicos de Rappi en México, desde la app observaron que la regularización impulsó la inscripción de más personas al trabajo en plataformas.

La IA del reparto y la conducción

AlianzaIn, organismo que agrupa a plataformas como DiDi, Uber y Rappi, reconoció que uno de los mayores retos de la reforma es la integración de herramientas tecnológicas, particularmente en la gestión de datos y en la integración con los sistemas del IMSS para cumplir con las nuevas obligaciones legales.

“Esto implicó, por ejemplo, recolectar y validar los números de seguridad social de cientos de miles de personas, así como identificar y atender dudas específicas de ciertos grupos —como los pensionados— que requerían un acompañamiento diferenciado”, refirió el organismo.

Las plataformas, detalló la organización, desarrollaron sistemas que calculan automáticamente el ingreso neto mensual de cada persona trabajadora, identifican quiénes califican para seguridad social y generan los reportes necesarios para el IMSS. “Esto permite mantener un modelo operativo eficiente y adaptable, mientras se cumplen las nuevas obligaciones legales”, agregó.

En la práctica, estos sistemas funcionan como un puente entre la información que generan las aplicaciones y los registros oficiales del IMSS. Cada vez que un repartidor o conductor realiza un viaje, la plataforma recopila datos sobre distancia, tiempo y tarifa. Al cierre de mes, la IA procesa toda esa información y calcula el ingreso neto de cada persona trabajadora.