¿Por qué el repartidor te llama antes de llegar? La razón logística detrás

Detrás del aviso del repartidor hay una estrategia logística para reducir fallas, optimizar rutas y enfrentar los retos de seguridad de la última milla en México.
vie 16 enero 2026 02:30 PM
El truco logístico de Mercado Libre: la estrategia detrás de la llamada antes de entregar tu paquete
Aunque muchas de las llamadas que recibes al esperar un paquete son parte de la operación normal de entrega, no todas lo son. (Foto: Cortesía Mercado Libre)

Estás en casa, esperas un paquete y, minutos antes de que llegue, entra una llamada a tu teléfono. Del otro lado, una voz breve y directa: “Buen día, de Mercado Libre, estoy por llegar a su domicilio”. Tú sabes qué día llega el paquete, la plataforma te avisó con anticipación, marcó la fecha en la app y te envió notificaciones de seguimiento. Aún así, la llamada llega en lugar de solo ir y tocar tu timbre, ¿por qué?

Aunque suele percibirse como un trámite automático —y para muchos incluso innecesario—, la llamada del repartidor antes de la entrega no es casual. No se trata de una cortesía ni una decisión individual del conductor, sino de una práctica integrada en la estrategia logística de plataformas como Mercado Libre y Amazon para enfrentar los desafíos de la última milla.

José Milla, senior director de transportación en Mercado Libre México, dijo en entrevista para Expansión que la adopción de la llamada previa responde a una realidad estructural en el país: direcciones imprecisas, colonias sin numeración clara, accesos restringidos en edificios, condominios con vigilancia y usuarios que no siempre se encuentran en casa. Estos factores hacen que la entrega puerta a puerta sea impredecible.

“La llamada o contacto previo no es un paso operativo adicional, sino una herramienta de coordinación con el usuario”, explicó. Su función es anticipar escenarios que, de no resolverse a tiempo, derivan en entregas fallidas, retrocesos y saturación de rutas.

Es decir, cuando el repartidor realiza la llamada, no solo confirma la disponibilidad del cliente, sino que obtiene indicaciones clave como la manera de acceder al inmueble, con quién anunciarse, si hay un portero o incluso si conviene reprogramar la entrega antes de llegar al domicilio.

Acelerador para la eficiencia logística

De acuerdo con Milla, Mercado Libre detectó “hace un par de años” que una parte relevante de sus retrasos no tenía que ver con fallas operativas internas, sino con descoordinaciones en el punto final de entrega. Este análisis cambió la lectura del contacto previo y dejó de verse como una fricción y pasó a entenderse como un acelerados de eficiencia.

El contacto con el cliente —ya sea por llamada o mensajería como WhatsApp— permite reducir de forma significativa los intentos fallidos de entrega, optimiza rutas y mejora la experiencia tanto del comprador como del repartidor. Como resultado, explicó Milla, la plataforma reporta que más del 80% de sus envíos se entregan en 48 horas o menos.

“Una entrega fallida implica mucho más que un segundo intento: supone reprocesar rutas, reasignar recursos operativos y extender los tiempos de entrega, lo que impacta directamente tanto en la eficiencia logística como en la experiencia del usuario”, explicó Millan.

Además, dijo, cada reentrega incrementa la complejidad de la última milla, reduce la capacidad de cumplir con las promesas de tiempo que esperan los clientes y puede generar incertidumbre en la experiencia final de compra, especialmente cuando se trata de envíos urgentes o regalos para fechas especiales.

“En este contexto, la llamada o el contacto previo se convierte en una acción de muy bajo costo y alto impacto, ya que permite anticipar incidencias, confirmar la disponibilidad del usuario y asegurar que la entrega se realice en el momento adecuado”, agregó.

Seguridad operativa y prevención de riesgos

Aunque muchas de las llamadas que recibes al esperar un paquete son parte de la operación normal de entrega, no todas lo son. En México y otras regiones se han detectado modalidades de estafa en las que criminales se hacen pasar por repartidores o servicios de paquetería para engañar a los usuarios y obtener datos personales o dinero.

Expertos en seguridad cibernética como ESET han identificado crecientes esquemas de fraude relacionados con entregas de paquetes, donde los estafadores se apoyan en mensajes o llamadas sobre supuestos “problemas con tu entrega” para inducirte a compartir información sensible o seguir enlaces maliciosos. Estos fraudes se aprovechan de la confianza que tenemos en servicios de entrega y de la gran cantidad de compras en línea durante temporadas altas.

Un ejemplo concreto es la llamada o mensaje de la llamada estafa del “paquete fantasma”, en la cual los delincuentes contactan a la víctima diciendo que hay un paquete retenido o con un problema de entrega. A partir de ese momento, piden verificar datos, realizar depósitos o proporcionar códigos de seguridad —accesos a WhatsApp o datos bancarios— con el pretexto de “resolver” la entrega.

Las empresas de logística y mensajería también han emitido advertencias oficiales para ayudar a los usuarios a distinguir comunicaciones reales de fraudulentas. Amazon, por ejemplo, publica guías de ayuda donde recuerda que nunca solicita datos financieros por teléfono ni envía enlaces externos fuera de sus dominios oficiales para confirmaciones de entrega o pagos adicionales. Además, la empresa elimina activamente sitios web falsos y números asociados con suplantaciones de identidad.

DHL también mantiene avisos de concientización, instando a los clientes a reportar cualquier correo, SMS o llamada sospechosa que intenta usar su marca para engañar. En sus comunicaciones oficiales, la empresa aclara que cualquier solicitud de pago o información fuera de los canales formales debería considerarse fraudulenta y denuncia que los estafadores incluso falsifican dominios de correo o identidades en redes sociales para parecer legítimos.

Milla señaló que una llamada auténtica siempre está vinculada a un pedido activo visible dentro de su aplicación. El usuario puede verificar el estatus “en camino” o “próximo a entregarse”, la ubicación del repartidor y su identificación. Ante cualquier duda, la recomendación es validar la información exclusivamente dentro de la app y no confiar solo en una llamada o mensaje externo.

Para protegerse, las empresas recomiendan:

- Verificar siempre dentro de la app oficial de la tienda o la empresa de paquetería el estado de tu pedido antes de responder a cualquier llamada o mensaje.
- No proporcionar datos sensibles por teléfono, como números de tarjeta, códigos de verificación o contraseñas.
- No hacer pagos a través de enlaces externos o direcciones que no provengan de la plataforma oficial.
- Reportar cualquier comunicación sospechosa a los servicios de atención al cliente y, de ser necesario, a las autoridades competentes como la Policía Cibernética.

Estas medidas ayudan a asegurar que la llamada que recibes antes de que llegue tu paquete sea realmente parte de la logística y no un intento de fraude disfrazado de entrega.

Milla comentó que de cara a los próximos años, la logística de última milla en México avanzará hacia modelos más inteligentes, apoyados en datos, automatización e Inteligencia Artificial. Sin embargo, las plataformas coinciden en que la operación no podrá depender únicamente de sistemas automatizados.

“La comunicación directa con el cliente dejará de ser un ‘extra’ y será la interfaz que garantice velocidad, seguridad y confianza en la última milla”, resumió José Milla. Notificaciones predictivas, verificación dentro de la app y opciones de reprogramación apuntan a un equilibrio entre tecnología y contacto humano.

En un país con alta complejidad urbana y social, esa breve llamada antes de la entrega seguirá siendo una pieza clave para que el paquete llegue a su destino sin contratiempos.

Mercado Libre e-commerce

