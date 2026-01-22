'Ciberpoder', una discusión incómoda de la década

Ese desplazamiento explica por qué la discusión sobre ciberseguridad ya no se define únicamente en los sistemas, sino en la manera en que las empresas gobiernan su operación digital. Lo que está en juego no es solo la protección de la infraestructura, sino la claridad sobre quién decide, quién delega y quién responde cuando una acción tecnológica impacta directamente en el negocio, la reputación o la confianza.

A primera vista, muchas organizaciones parecen avanzar. Invierten en inteligencia artificial, automatizan procesos y suman capas de protección. Sin embargo, esa sofisticación suele convivir con una fragilidad menos visible: la ilusión de control. Incorporar más herramientas no equivale a comprender mejor lo que ocurre dentro de ellas. Cuando una empresa no puede explicar por qué se produjo una acción crítica, el problema deja de ser técnico y pasa a ser estructural.

Esta brecha se manifiesta en la distancia persistente entre la visión del negocio y la visión de seguridad. Mientras los equipos técnicos se concentran, con razón, en la continuidad operativa y la resiliencia de los sistemas, muchos directores generales siguen viendo la ciberseguridad principalmente como un riesgo financiero o reputacional. Esa mirada es incompleta. Reduce la seguridad digital a un costo a gestionar y no a una dimensión central del modelo de negocio.

La adopción acelerada de la Inteligencia Artificial (IA) profundiza esta desconexión. La IA no solo amplía la superficie de ataque; también transforma la forma en que se toman decisiones. Los sistemas ya no se limitan a ejecutar instrucciones. Priorizan, recomiendan, delegan y, en algunos casos, actúan de manera autónoma. Así, procesos que antes dependían del criterio humano se resuelven hoy a gran velocidad por sistemas que operan con mínima supervisión. En este punto, la discusión deja de ser tecnológica y se vuelve estratégica: quién actúa realmente en nombre de la empresa y bajo qué criterios.