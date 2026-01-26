La ciberconfianza como nuevo motor de la banca

México acumuló más de 38,000 ataques de troyanos bancarios en 12 meses, con un promedio cercano a 130 ataques diarios, de acuerdo con datos de Kaspersky y para 2026 esta cifra se podría potenciar por el uso de IA por parte de ciberdelincuentes.

“En América Latina, los usuarios consideran que la seguridad es el principal obstáculo para usar servicios de banca digital”, señaló Isabel Mánjarrez, investigadora de seguridad informática en Kaspersky.

La ciberseguridad es un activo financiero, pues las instituciones que han entendido este cambio están dejando de hablar de seguridad como un atributo técnico y empiezan a presentarla como parte central de su propuesta de valor.

“Tener activas las notificaciones en tiempo real cuando ocurre cualquier movimiento. Bloqueos automáticos ante comportamientos inusuales o la autenticación biométrica como estándar son algunas garantías frente a fraude”, precisa Manjarrez.

De acuerdo con una encuesta de Akamai Technologies, la seguridad es uno de los factores que más pesan en la elección y permanencia de una institución financiera, y una parte significativa de los usuarios que confían en su banco utiliza con mayor frecuencia los canales digitales, en especial las aplicaciones móviles. En ese contexto, la confianza se traduce en mayor uso de servicios, más interacción y menor disposición a cambiar de institución.