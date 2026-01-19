Un tercer jugador se planta ante Apple y Samsung en la venta global de smartphones

El mercado global de teléfonos inteligentes tuvo un 2025 retador, pues creció pese a múltiples desafíos en la cadena de suministro y la presión inflacionaria. Según el informe anual de Counterpoint Research, los envíos globales de teléfonos inteligentes aumentaron 2% interanual, impulsados por una mayor demanda de dispositivos premium y la adopción de soluciones 5G en mercados emergentes.

Este crecimiento representa la segunda expansión consecutiva en la industria, lo que refleja tanto la recuperación del mercado como un impulso hacia modelos de gama alta. Apple, Samsung, Xiaomi y otras marcas lograron equilibrar mejor sus inventarios y responder a incentivos de financiamiento en regiones clave, lo que también ayudó a sostener el ritmo de envíos a lo largo del año.

Los analistas atribuyen el modesto crecimiento del 2% en 2025 a una combinación de factores estructurales. Para Counterpoint Research, la demanda de dispositivos premium y la creciente adopción de redes 5G en economías emergentes generaron el impulso necesario para revertir tendencias de contracción de años anteriores, además de que las tensiones arancelarias no tuvieron un gran impacto.