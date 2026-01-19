Publicidad

Apple lidera, Samsung resiste y China presiona en el mercado global de smartphones

El mercado mundial de smartphones creció 2% en 2025. Apple y Samsung son protagonistas absolutos, mientras marcas chinas como Xiaomi, Vivo y Oppo mantienen presión competitiva.
lun 19 enero 2026 12:00 PM
Un tercer jugador se planta ante Apple y Samsung en la venta global de smartphones
Los envíos globales de teléfonos inteligentes aumentaron 2% interanual, impulsados por una mayor demanda de dispositivos premium y la adopción de soluciones 5G en mercados emergentes. (Justin Sullivan/Getty Images)

El mercado global de teléfonos inteligentes tuvo un 2025 retador, pues creció pese a múltiples desafíos en la cadena de suministro y la presión inflacionaria. Según el informe anual de Counterpoint Research, los envíos globales de teléfonos inteligentes aumentaron 2% interanual, impulsados por una mayor demanda de dispositivos premium y la adopción de soluciones 5G en mercados emergentes.

Este crecimiento representa la segunda expansión consecutiva en la industria, lo que refleja tanto la recuperación del mercado como un impulso hacia modelos de gama alta. Apple, Samsung, Xiaomi y otras marcas lograron equilibrar mejor sus inventarios y responder a incentivos de financiamiento en regiones clave, lo que también ayudó a sostener el ritmo de envíos a lo largo del año.

Los analistas atribuyen el modesto crecimiento del 2% en 2025 a una combinación de factores estructurales. Para Counterpoint Research, la demanda de dispositivos premium y la creciente adopción de redes 5G en economías emergentes generaron el impulso necesario para revertir tendencias de contracción de años anteriores, además de que las tensiones arancelarias no tuvieron un gran impacto.

“Las preocupaciones arancelarias impulsaron a los fabricantes de equipos originales (OEM) a adelantar los envíos en el primer semestre, pero a medida que avanzaba el año, el impacto de los aranceles resultó ser menor de lo previsto, lo que redujo su influencia en los volúmenes del segundo semestre”, explicó el analista de Counterpoint, Shilpi Jain.

Desde la perspectiva de IDC, el segmento premium fue particularmente decisivo durante el último trimestre del año. A pesar de una escasez persistente de chips de memoria y condiciones económicas complejas, el mercado mostró resiliencia, impulsado por la fuerte actuación de Apple y Samsung, que reportaron tasas de crecimiento más altas que sus competidores.

“Aún más notable, la participación combinada de Apple y Samsung se expandió en dos puntos porcentuales hasta el 39%, frente al 37% del año pasado, lo que subraya la creciente tendencia a la premiumización a medida que los consumidores gravitan cada vez más hacia los dispositivos de gama alta”, detalló Nabila Popal, directora senior de investigación de dispositivos de clientes mundiales de IDC.

Apple toma ventaja, Samsung sigue cerca y China mantiene presencia

En la carrera por el dominio del mercado, Apple emergió como la marca con mayor participación global en 2025. Counterpoint reporta que Apple capturó 20% de la cuota de mercado, con envíos que crecieron cerca de 10%, muy por encima de sus rivales.

Samsung se ubicó en el segundo lugar, con 19% de participación, respaldado por su amplia oferta de modelos Galaxy A en el segmento medio y opciones plegables premium, mientras que la Xiaomi aseguró la tercera posición con 13% de la participación.

Cabe resaltar que las firmas de origen chino también están teniendo un impacto importante en el mercado. Como muestra de ello, Vivo y Oppo completaron los primeros cinco lugares, cada uno con alrededor de 8% del mercado global según las estimaciones de IDC y Counterpoint.

IDC estimó que la industria realizó el envío de aproximadamente 1,260 millones de teléfonos en 2025, con Apple liderando el ranking anual con cerca de 247.8 millones de unidades, seguido por Samsung con 241.2 millones.

Otros fabricantes, aunque con menores volúmenes, también sostuvieron su presencia: Xiaomi reportó 165.3 millones, Vivo 103.9 millones y Oppo 102 millones unidades enviadas en 2025, consolidando así un mercado global competitivo pero concentrado.

El próximo año será de tensiones

Los analistas advierten que 2026 podría presentar dificultades si continúan las tensiones en la cadena de suministro, especialmente con los fabricantes de componentes clave priorizando la producción de chips para centros de datos de IA en lugar de dispositivos móviles tradicionales. Esta reconfiguración del sector podría afectar el crecimiento de envíos si no se estabiliza la oferta global.

“La escasez de memoria, considerada ampliamente como una disrupción sin precedentes en la cadena de suministro, provocará una caída del mercado en 2026”, concluyó Ryan Reith, vicepresidente del grupo de dispositivos de cliente de IDC, quien agregó que “la duración de la escasez determinará en última instancia el alcance de la contracción del mercado”.

Apple Inc Samsung Electronics Smartphones

