Meta, Google o Microsoft son clientes de la energía nuclear

Las tecnológicas comparten una problemática a partir de sus apuestas por l IA generativa y esto es la falta de fuentes de energía.
mié 28 enero 2026 04:00 PM
La IA consume tanta electricidad, que Meta, Google y Microsoft apuestan por un plan: la energía nuclear
Las empresas tecnológicas incrementaron su necesidad de energía eléctrica, pero aún no hay infraestructura sólida para responder a esta demanda. (Evgeny Gromov/Getty Images/iStockphoto)

Algunos sucesos como el apagón que sufrió España hace unos meses evidencian cómo la energía eléctrica es fundamental para realizar ciertas actividades, pero en el caso de las empresas de tecnología esta necesidad de fuentes energéticas se agudiza con el crecimiento de centros de datos y sus apuestas por la IA.

Durante décadas, la industria nuclear fue el "patito feo" de la transición verde, ya que se trata de una vertical costosa y perseguida por el estigma de accidentes pasados. Sin embargo, en 2026, los titanes tecnológicos están firmando cheques multimillonarios para asegurar que el átomo mantenga encendidas las luces de sus servidores.

Google apuesta por la agilidad de los Reactores Modulares Pequeños (SMR). Su acuerdo con Kairos Power prevé desplegar una flota de reactores que aporten 500 MW de capacidad para 2030. Estos reactores, se fabrican en serie, prometiendo reducir costos y tiempos de construcción.

Mientras que la empresa de Mark Zuckerberg no se queda atrás, pues Meta busca asegurar hasta 6.6 GW de capacidad nuclear mediante contratos de compra de energía (PPA), Microsoft ha financiado el renacimiento de la unidad 1 de Three Mile Island, rebautizada como Crane Clean Energy Center, demostrando que incluso las plantas cerradas hoy tienen un valor estratégico incalculable.

“Uno de los grandes retos que se tiene en la construcción de centros de datos enfocados en IA es la energía, pues se requiere de mucha potencia y de una generación continúa”, señaló Ricardo Arévalo, director general de Odata, una firma especializada en la construcción de este tipo de infraestructuras.

La IA generativa es muy demandante en este sentido, pues una sola consulta a un modelo de lenguaje avanzado consume aproximadamente 2.9 Wh, casi diez veces más que una búsqueda tradicional en Google.

Datos de la Agencia Internacional de Energía proyectan que el uso global de electricidad de los centros de datos supere los 1,000 TWh en 2026, una cifra que equivale a cuatro veces el consumo anual de un país como España, por lo que asegurar las fuentes energéticas es vital para la operación de estos espacios.

Pero estos hiperescaladores se enfrentan a la infraestructura eléctrica actual, donde regiones como Estados Unidos y Europa no fueron diseñadas para este crecimiento exponencial. Situación que se replica en Latinoamérica.

De acuerdo con el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), el país ha activado créditos fiscales, garantías de préstamo y vías regulatorias aceleradas para nuevos reactores y la extensión de vida de plantas existentes, bajo la premisa de que la nuclear es una fuente libre de carbono y despachable.

En Europa, Francia y el Reino Unido han relanzado programas de construcción y modernización de reactores como parte de su planeación de largo plazo.

Mientras que en América Latina, la IEA identifica a Brasil y Argentina como los mercados más activos en proyectos nucleares, mientras que otros países, como México, mantienen el debate abierto sobre cómo diversificar su matriz ante la creciente presión de demanda.

