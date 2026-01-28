La IA consume tanta electricidad, que Meta, Google y Microsoft apuestan por un plan: la energía nuclear

Google apuesta por la agilidad de los Reactores Modulares Pequeños (SMR). Su acuerdo con Kairos Power prevé desplegar una flota de reactores que aporten 500 MW de capacidad para 2030. Estos reactores, se fabrican en serie, prometiendo reducir costos y tiempos de construcción.

Mientras que la empresa de Mark Zuckerberg no se queda atrás, pues Meta busca asegurar hasta 6.6 GW de capacidad nuclear mediante contratos de compra de energía (PPA), Microsoft ha financiado el renacimiento de la unidad 1 de Three Mile Island, rebautizada como Crane Clean Energy Center, demostrando que incluso las plantas cerradas hoy tienen un valor estratégico incalculable.

“Uno de los grandes retos que se tiene en la construcción de centros de datos enfocados en IA es la energía, pues se requiere de mucha potencia y de una generación continúa”, señaló Ricardo Arévalo, director general de Odata, una firma especializada en la construcción de este tipo de infraestructuras.

La IA generativa es muy demandante en este sentido, pues una sola consulta a un modelo de lenguaje avanzado consume aproximadamente 2.9 Wh, casi diez veces más que una búsqueda tradicional en Google.

Datos de la Agencia Internacional de Energía proyectan que el uso global de electricidad de los centros de datos supere los 1,000 TWh en 2026, una cifra que equivale a cuatro veces el consumo anual de un país como España, por lo que asegurar las fuentes energéticas es vital para la operación de estos espacios.