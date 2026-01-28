Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Tras perder miles de millones, las big tech entierran el metaverso y apuestan por la IA

En el sector tecnológico, los proyectos nuevos se reacomodan casi cada trimestre, pero en el caso de la realidad aumentada y virtual el replanteamiento costó millones de dólares.
mié 28 enero 2026 05:55 AM
adiós metaverso, hola IA
Las empresas de tecnología pero también de entretenimiento cambiaron su apuesta, pero antes de eso perdieron dinero. (Nadezhda Ivanova/Getty Images/iStockphoto)

En la pandemia sucedió de todo en el mundo de los negocios. Empresas que crecieron exponencialmente, como Zoom, o casos, como WeWork, que no sobrevivieron a los cambios que trajo la emergencia sanitaria. Pero hubo un punto de coincidencia y de apuesta entre varias de las firmas tecnológicas y de entretenimiento: el metaverso.

Entre 2021 y 2022, gigantes como Meta, Disney y Microsoft vislumbraron un futuro en el que mundos digitales persistentes, accesibles por realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR), reemplazarían actividades cotidianas y económicas. Apenas unos años después, esa visión perdió impulso, eclipsada por la IA, cuyos casos de uso se traducen en tracción comercial más tangible y monetizable de manera inmediata.

Publicidad

Para mediados de 2022, la consultora McKinsey & Company estimó en su reporte Value Creation in the Metaverse que se invirtieron más de 120,000 millones de dólares en tecnologías e infraestructura relacionadas con el metaverso en los primeros cinco meses del año, lo que significó más del doble en comparación con los 57,000 millones de 2021.

El mismo reporte proyectaba que, si la adopción se consolidaba, el metaverso iba a generar hasta 5 billones de dólares en valor económico para 2030, impulsado por e-commerce, educación virtual, publicidad y gaming entre otros sectores. Pero esto no pasó.

Meta Platforms, la empresa de Mark Zuckerberg, apostó no solo por cambiar el nombre de Facebook, sino que creó una área nueva, Reality Labs. Este centro de desarrollo de hardware y software de realidad virtual y aumentada, acumuló pérdidas superiores a los 40,000 millones de dólares, sin generar productos que alcanzaran adopción masiva ni modelos de monetización robustos.

Las pérdidas totales acumuladas de esta unidad son de más de 70,000 millones de dólares desde 2020, de acuerdo con los últimos reportes trimestrales de la firma.

Publicidad

El furor por esta herramienta acabó a finales de 2025 y principios de 2026, cuando Meta anunció recortes profundos de presupuesto en su división de realidad virtual, reducción de personal y el cierre de varios estudios de desarrollo de contenidos VR. Estas decisiones reflejan la presión de los mercados y la necesidad de realinear el gasto hacia productos que ofrezcan retornos más rápidos.

En un giro similar, The Walt Disney Company clausuró en 2023 su equipo dedicado al metaverso como parte de un plan de reducción de costos ante resultados financieros menos favorables.

Microsoft llevó a cabo el retiro de varios equipos relacionados con su plataforma Mesh, concebida para integrar experiencias de realidad mixta en herramientas de colaboración corporativa. Aunque no hubo un cierre tan dramático como en otros casos, la empresa optó por integrar capacidades relacionadas con IA directamente en sus suites de productividad, como Teams y Office, en lugar de mantener plataformas VR independientes.

Publicidad

“Durante los próximos tres años, ocho de cada 10 inversionistas esperan que las empresas aumenten sus presupuestos de I+D y sus inversiones de capital, en comparación con los tres años anteriores. Más del 75% anticipa incrementos en la actividad de fusiones y adquisiciones, y siete de cada diez espera un aumento de las alianzas estratégicas”, señaló Armando Martínez-Polo, socio responsable de Consultoría Tecnológica e IA en PwC.

Mientras disminuye el interés en desarrollos de metaverso puro, la industria tecnológica redirige capital hacia la IA. Gartner apunta que el gasto global en IA puede alcanzar 2.5 billones de dólares en 2026, un crecimiento de casi 44% respecto a 2025, y se espera que continúe la expansión hacia 2027.

Esta redirección se nota. En el Foro Económico Mundial de Davos, Andrew Bosworth, CTO de Meta, afirmó que la compañía está redirigiendo esfuerzos desde plataformas cuidadosamente inmersivas hacia tecnologías habilitadas por IA que demuestran adopción más clara, incluido el desarrollo de wearables inteligentes.

Dentro de los productos que la marca tiene en la fusión de RV y RA están los Meta Vision, unos lentes que integran una pantalla y tecnología que permite tener una experiencia inmersiva similar a la que tenían los Oculus. El éxito de este producto incluso los ha orillado a tener falta de stock.

Disney, por su parte, ha hecho uno de los movimientos más llamativos de 2025 en el sector del entretenimiento, ya que llegó a un acuerdo de inversión de 1,000 millones de dólares con OpenAI. La operación no solo implica que la firma que licencia personajes icónicos de Star Wars, Marvel y Pixar se integre en plataformas de IA generativa como Sora, sino que también incorpore capacidades de IA a su producción de contenido y operaciones internas con tecnología de punta.

Tags

metaverso Inteligencia artificial Facebook

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad