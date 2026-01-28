Tras perder miles de millones, las big tech entierran el metaverso y apuestan por la IA

Para mediados de 2022, la consultora McKinsey & Company estimó en su reporte Value Creation in the Metaverse que se invirtieron más de 120,000 millones de dólares en tecnologías e infraestructura relacionadas con el metaverso en los primeros cinco meses del año, lo que significó más del doble en comparación con los 57,000 millones de 2021.

El mismo reporte proyectaba que, si la adopción se consolidaba, el metaverso iba a generar hasta 5 billones de dólares en valor económico para 2030, impulsado por e-commerce, educación virtual, publicidad y gaming entre otros sectores. Pero esto no pasó.

Meta Platforms, la empresa de Mark Zuckerberg, apostó no solo por cambiar el nombre de Facebook, sino que creó una área nueva, Reality Labs. Este centro de desarrollo de hardware y software de realidad virtual y aumentada, acumuló pérdidas superiores a los 40,000 millones de dólares, sin generar productos que alcanzaran adopción masiva ni modelos de monetización robustos.

Las pérdidas totales acumuladas de esta unidad son de más de 70,000 millones de dólares desde 2020, de acuerdo con los últimos reportes trimestrales de la firma.