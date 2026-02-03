Xiaomi lanza el Redmi Note 15 en México, el smartphone que puede durar años por sus características

En el mercado mexicano de teléfonos inteligentes, la conversación suele girar en torno a los equipos más caros, con cámaras firmadas por empresas como Leica o Zeiss, funciones de inteligencia artificial y diseños premium. Sin embargo, la mayor parte de las ventas sigue ocurriendo en la gama media, ese segmento donde precio y rendimiento aún definen la decisión de compra de buena parte de los usuarios.
Esa dinámica explica la importancia del lanzamiento de la serie Redmi Note 15 en México para Xiaomi. De acuerdo con Erick Aguilera, director de relaciones públicas en Latinoamérica para la firma de origen chino, más allá de presentar nuevos dispositivos, la jugada revela cómo Xiaomi estructura su cartera para equilibrar precio, tecnología y volumen de ventas.
Mientras la marca principal —Xiaomi— abandonó la gama de entrada y media y en su lugar explora segmentos más altos con modelos más caros, Redmi asume la responsabilidad de la gama media, con equipos pensados para usuarios que no quieren renunciar a funciones avanzadas y, al mismo tiempo, cuidan el precio.