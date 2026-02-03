Xiaomi lanza el Redmi Note 15 en México, el smartphone que puede durar años por sus características

La gama media en el centro de decisiones

De acuerdo con The CIU, en 2025 la gama media representa 67.9% del total de smartphones en el país, un porcentaje muy superior al de la gama baja (15%) y al de la gama alta, que alcanza 17.1%.

Ese comportamiento sugiere que México avanza hacia un mercado móvil regido por capacidades más que por precio bruto, donde desempeño, calidad fotográfica y presencia de inteligencia artificial ganan peso en la decisión de compra.

En ese contexto, el Redmi Note 15 Pro+ 5G, el modelo más avanzado de la serie, llega con precio promocional de 10,999 pesos en su lanzamiento, justo en el límite superior de precios de la gama media. Los otros modelos de la familia mantienen rangos de precio por debajo de ese umbral, consolidando la estrategia de oferta enfocada en valor por costo.

Al presentar la nueva línea, Aguilera, expresó la intención de llevar al segmento de mayor volumen características que antes aparecían solo en equipos más caros. Entre ellas destacan cámaras de alta resolución con apoyo de algoritmos, baterías con cargas rápidas potentes y marcos reforzados para brindar equipos “duraderos”, que soporten las actualizaciones y no obliguen al usuario a cambiar de equipo constantemente.

Esa apuesta por combinar funciones avanzadas con precios contenidos ayuda a explicar el lugar que la marca ha ganado en el mercado mexicano. La presencia de fabricantes de origen chino ha crecido de manera sostenida en los últimos años. Según datos de Statcounter, en enero de 2026 Xiaomi ocupa cerca de 8.8% de la participación del mercado de smartphones, detrás de líderes como Apple y Samsung pero consolidada entre los fabricantes más relevantes.