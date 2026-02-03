Xiaomi lanza el Redmi Note 15 en México, el smartphone que puede durar años por sus características

Publicidad

El teléfono que quiere durarte años: así llega el Redmi Note 15 a México

Con la serie Redmi Note 15, Xiaomi actualiza su oferta de gama media en México y apuesta por durabilidad, fotografía avanzada y funciones de IA en un rango de precio accesible.
mar 03 febrero 2026 09:00 AM
(Foto: Selene Ramírez)

En el mercado mexicano de teléfonos inteligentes, la conversación suele girar en torno a los equipos más caros, con cámaras firmadas por empresas como Leica o Zeiss, funciones de inteligencia artificial y diseños premium. Sin embargo, la mayor parte de las ventas sigue ocurriendo en la gama media, ese segmento donde precio y rendimiento aún definen la decisión de compra de buena parte de los usuarios.

Esa dinámica explica la importancia del lanzamiento de la serie Redmi Note 15 en México para Xiaomi. De acuerdo con Erick Aguilera, director de relaciones públicas en Latinoamérica para la firma de origen chino, más allá de presentar nuevos dispositivos, la jugada revela cómo Xiaomi estructura su cartera para equilibrar precio, tecnología y volumen de ventas.

Mientras la marca principal —Xiaomi— abandonó la gama de entrada y media y en su lugar explora segmentos más altos con modelos más caros, Redmi asume la responsabilidad de la gama media, con equipos pensados para usuarios que no quieren renunciar a funciones avanzadas y, al mismo tiempo, cuidan el precio.

La gama media en el centro de decisiones

De acuerdo con The CIU, en 2025 la gama media representa 67.9% del total de smartphones en el país, un porcentaje muy superior al de la gama baja (15%) y al de la gama alta, que alcanza 17.1%.

Ese comportamiento sugiere que México avanza hacia un mercado móvil regido por capacidades más que por precio bruto, donde desempeño, calidad fotográfica y presencia de inteligencia artificial ganan peso en la decisión de compra.

En ese contexto, el Redmi Note 15 Pro+ 5G, el modelo más avanzado de la serie, llega con precio promocional de 10,999 pesos en su lanzamiento, justo en el límite superior de precios de la gama media. Los otros modelos de la familia mantienen rangos de precio por debajo de ese umbral, consolidando la estrategia de oferta enfocada en valor por costo.

Al presentar la nueva línea, Aguilera, expresó la intención de llevar al segmento de mayor volumen características que antes aparecían solo en equipos más caros. Entre ellas destacan cámaras de alta resolución con apoyo de algoritmos, baterías con cargas rápidas potentes y marcos reforzados para brindar equipos “duraderos”, que soporten las actualizaciones y no obliguen al usuario a cambiar de equipo constantemente.

Esa apuesta por combinar funciones avanzadas con precios contenidos ayuda a explicar el lugar que la marca ha ganado en el mercado mexicano. La presencia de fabricantes de origen chino ha crecido de manera sostenida en los últimos años. Según datos de Statcounter, en enero de 2026 Xiaomi ocupa cerca de 8.8% de la participación del mercado de smartphones, detrás de líderes como Apple y Samsung pero consolidada entre los fabricantes más relevantes.

De acuerdo con The Ciu, el incremento de marcas chinas en el mercado mexicano refleja una presión competitiva creciente, donde la relación entre precio y especificaciones técnicas pesa tanto como el reconocimiento de marca. Ese fenómeno amplía las opciones del consumidor y acelera la innovación en segmentos que antes se consideraban puramente funcionales y accesibles.

De acuerdo con Aguilera, la serie Redmi Note 15 no solo amplía la oferta de dispositivos accesibles, también muestra cómo Xiaomi distribuye sus esfuerzos de innovación en distintas marcas para captar a distintos tipos de usuarios, aquellos que buscan aspiración técnica en la marca principal y quienes priorizan prestaciones concretas a un precio competitivo en Redmi.

¿Qué distingue al Redmi Note 15?

En los modelos Pro, la cámara principal de la serie Redmi Note 15 alcanza 200 megapíxeles con opciones de zoom de nivel óptico. Más allá del número, eso permite recortar imágenes sin perder tanto detalle y obtener retratos o acercamientos más limpios, algo que antes requería equipos más caros. Para quien usa el teléfono como cámara principal, esa flexibilidad reduce la necesidad de equipo adicional.

La batería llega hasta 6,500 mAh con cargas rápidas de alta potencia, un factor que impacta de forma directa en la rutina diaria al evitar tener que estar cargando constantemente el equipo o por tiempo prolongado.

El equipo cuenta con certificación IP6X, que indica protección total frente al ingreso de polvo, algo relevante en exteriores o en ambientes con tierra y partículas finas. También integra certificación IPX7, que señala que el dispositivo puede soportar inmersiones accidentales en agua a cierta profundidad durante un tiempo limitado, por ejemplo si cae en un lavabo o se moja bajo la lluvia.

Las funciones de IA no podrían quedar fuera y, al igual que sus competidores, cuenta con algunas como edición de imagen para mejorar la luz o borrar objetos, resumen y generación de textos y búsqueda visual a través de circle to search.

