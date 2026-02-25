Publicidad

Tecnología

Samsung Galaxy S26 Ultra con pantalla anti espías y acceso a Perplexity

La empresa surcoreana presentó la nueva familia del Galaxy S26, donde el principal enfoque es la IA integrada en tareas.
mié 25 febrero 2026 12:00 PM
Samsung Galaxy S26 Ultra: tiene pantalla anti chismosos para mantener tu privacidad y usa tres IA
La familia tendrá un enfoque en IA con otro partner que se suma a Bixby de Galaxy y Gemini: Perplexity. (Foto: Eréndira Reyes )

San Francisco, California. Hace un par de años, Samsung presentó su estrategia de negocio en materia de teléfonos en la que el Galaxy S24 Ultra fue el primer smartphone con un enfoque en Inteligencia Artificial. Ahora, el Galaxy S26 Ultra tendrá varias integraciones con este mismo enfoque.

El equipo introduce una pantalla con tecnología “anti espías” que resolverá un problema cotidiano y, al mismo tiempo, estratégico para la industria: evitar que los usuarios vean lo que otra persona está haciendo o viendo en sus teléfonos ajenos. Pero también este guiño da pie a hablar sobre privacidad, un valor agregado cada vez más importante para los usuarios.

La llamada Privacy Display del Galaxy S26 Ultra limita el ángulo de visión de la pantalla, dificultando que terceros, en transporte público, oficinas abiertas o espacios compartidos, puedan leer mensajes, correos o documentos.

De acuerdo con estimaciones de IDC, más del 70% de los usuarios utiliza su teléfono para actividades sensibles como usar banca, teletrabajar o como sistema de autenticación, por lo que exponer esta información los deja vulnerables.

En sectores como finanzas o consultoría, la exposición visual puede derivar en filtraciones involuntarias de información confidencial. De ahí que soluciones como la pantalla de privacidad, antes limitadas a laptops corporativas o filtros externos, comiencen a integrarse de forma nativa en smartphones.

Esta tecnología no sólo oscurece los ángulos laterales, sino que permite ajustes según su contexto de uso, lo que sugiere un enfoque híbrido entre hardware y software para gestionar la privacidad en tiempo real, por ejemplo, haciendo más difícil ver notificaciones ajenas.

Además, este dispositivo integra tres agentes de IA distintos, el agente propio de Galaxy, encargado de funciones nativas del sistema, automatización de tareas y control del dispositivo, Galaxy AI; además de que tendrá tecnología basada en Perplexity, orientada a búsqueda contextual y respuestas en tiempo real, con un enfoque más cercano a la consulta informativa.

Esta apuesta de software se complementa con la tercera capa de IA de Google, que se posiciona como el motor generativo para creación de contenido, edición de imágenes y asistencia conversacional avanzada.

Gemini y Perplexity en el Galaxy S26 Ultra

La coexistencia de estos tres agentes no es trivial ya que responde a una estrategia de diversificación que evita depender de un solo proveedor de IA.

Esta estrategia también abre la puerta a modelos de monetización. Pues de acuerdo con la empresa, la opción de suscripciones o paquetes para acceder a capacidades completas de los agentes indica que el smartphone podría convertirse en un hub de servicios de IA de pago.

galaxy s26 familia
(Foto: Eréndira Reyes )

IDC estima que los envíos anuales de smartphones se han mantenido prácticamente planos desde 2018, con ciclos de renovación cada vez más largos. En este contexto, los fabricantes necesitan nuevos argumentos de valor para justificar precios premium.

Samsung, en particular, depende en gran medida de su línea Galaxy S para sostener márgenes de ingresos. Aunque la compañía no desglosa ingresos por modelo, la serie S y la familia plegable concentran el segmento de mayor rentabilidad dentro de su división móvil. Counterpoint Research estima que la gama alta representa menos del 20% del volumen, pero más del 50% de las ganancias.

Galaxy Buds 4 son la extensión del ecosistema

El lanzamiento se complementa con una nueva generación de Galaxy Buds, que funcionan como extensión funcional del dispositivo. Más allá del audio, estos audífonos integran capacidades de procesamiento y conectividad que los convierten en un nodo adicional del sistema de IA.

Entre las funciones destacadas se encuentra la traducción en tiempo real que son capaces de hacer, así como cancelación de ruido y la integración con los agentes del teléfono a través de la voz.

galaxy buds 4
(Foto: Eréndira Reyes )

En términos de precio, Samsung mantiene la lógica de segmentación premium para la familia Galaxy S26, con un rango que refuerza su posicionamiento en la gama alta. El Galaxy S26 Ultra arranca en 32,999 pesos para la versión de 256 GB, sube a 37,999 pesos en la configuración de 512 GB y alcanza los 45,499 pesos en la variante de 1 TB en la preventa.

Tags

Samsung Electronics Galaxy Inteligencia artificial

Más acerca del autor:

