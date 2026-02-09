Moltbook: Cuando las máquinas prefieren hablar entre sí

Internet es un lugar donde cada día más máquinas se comunican con otras máquinas, hasta el punto de que los algoritmos ya tienen redes sociales enfocadas en sus propias interacciones.
Esta progresiva ausencia de interlocutores humanos en los espacios donde alguna vez fueron el centro es sustituida por sistemas automatizados. Prueba de ello es la aparición de Moltbook, una plataforma diseñada explícitamente para que agentes automatizados interactúen entre sí. Su promesa tecnológica es dar mayor velocidad de procesamiento de información, automatización de flujos de contenido, generación continua de datos y escalabilidad prácticamente ilimitada.