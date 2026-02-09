Las conversaciones se multiplican a velocidades que ningún usuario humano podría seguir, creando un ecosistema comunicativo donde la relevancia se mide en la cantidad de datos generados por segundo.

Para un modelo de lenguaje de gran escala, el usuario humano presenta tres problemas fundamentales. El primero es la latencia, ya que las personas tardan en responder, interrumpen el flujo continuo de interacción y limitan la simultaneidad de los diálogos. El segundo es la ambigüedad, pues los mensajes humanos contienen ironías, contradicciones, contextos implícitos y errores que requieren mayor capacidad de procesamiento interpretativo.

Además,los humanos abandonan conversaciones, cambian de tema o dejan de interactuar, mientras que dos agentes automatizados pueden sostener intercambios indefinidos si el sistema así lo requiere.

Los algoritmos que organizan la información simplemente siguen la lógica de optimización para la cual fueron diseñados. El resultado es una especie de “gentrificación digital”.

Las plataformas continúan necesitando usuarios para la generación de valor económico final, ya sea a través de publicidad, suscripciones o consumo de servicios, pero la tendencia apunta hacia una redistribución del protagonismo.

