Musk quiere llevar centros de datos al espacio por la IA: qué significa la unión de SpaceX y xAI

La operación logró que la fusión de ambas empresas esté valorada en alrededor de 1.25 billones de dólares; sentaría las bases para la que podría ser la mayor oferta pública inicial de la historia. Pero más allá de las cifras, el movimiento sugiere una ambición por parte de Musk en conquistar el desarrollo de IA pero también de la infraestructura que se requiere.

"Construir centros de datos alimentados con energía solar en el espacio es una obviedad…es el lugar con el menor costo para poner IA, y eso será así dentro de dos años, tres a más tardar", dijo Musk en el Foro Económico Mundial en Davos a principios de este mes.

El objetivo no es solo procesar información en el espacio, sino convertir la órbita terrestre baja en la siguiente gran capa de cómputo global.

Los centros de datos terrestres consumen cantidades crecientes de energía, agua y suelo. El Foro Económico Mundial estima que el consumo eléctrico asociado a la IA podría alcanzar los 1,000 teravatios-hora en 2026, un volumen comparable al gasto energético anual de países enteros, como la India. Al mismo tiempo, la disipación de calor es un cuello de botella físico que encarece cada nueva instalación.

