Redes sociales, el epicentro de los riesgos cibernéticos

Los incidentes, las cifras y los patrones de ataque confirman que el ecosistema social digital se ha convertido en uno de los terrenos más fértiles para el fraude, la suplantación de identidad y la manipulación a gran escala.

El llamado mega leak de junio de 2025 —una compilación de aproximadamente 16 mil millones de credenciales expuestas, obtenidas principalmente mediante malware tipo infostealer— es una muestra clara de esta tendencia. No se trató de una brecha puntual, sino de la agregación de accesos robados durante años a servicios como Facebook, Telegram y GitHub, muchos de ellos reutilizados posteriormente en campañas activas de fraude y phishing. La magnitud del evento evidenció una realidad incómoda: las redes sociales ya no son solo el canal del ataque, sino un repositorio involuntario de la identidad digital de millones de personas.

Plataformas como WhatsApp, Instagram, Facebook y TikTok concentran hoy una proporción significativa de ataques de phishing potenciados por inteligencia artificial, smishing, ciberacoso y estafas altamente personalizadas. Su principal fortaleza —el volumen de usuarios, la inmediatez de la comunicación y la confianza social que generan— se convierte, paradójicamente, en una de sus mayores debilidades desde la perspectiva de la ciberseguridad.

Se acabaron los atacantes improvisados

Hoy ya no hay atacantes improvisados. Operan verdaderas “granjas de phishing” apoyadas en automatización y RPA (Robotic Process Automation), es decir, el uso de software capaz de ejecutar tareas repetitivas de forma automática, a gran escala y sin intervención humana. Estas herramientas permiten a los atacantes operar desde múltiples dispositivos móviles y aprovechar cuentas legítimas comprometidas para enviar campañas de smishing altamente personalizadas. A ello se suma el uso de deepfakes de voz y video: audios falsos que simulan a familiares, directivos o figuras públicas para inducir inversiones fraudulentas, prometer premios inexistentes o presionar a las víctimas ante supuestas emergencias.