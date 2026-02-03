Publicidad

España prohibirá acceso a redes sociales a menores de 16 años

El gobierno de Pedro Sánchez anunció que seguirá el ejemplo de Australia a través de una propuesta de ley para evitar que este sector acceda a las plataformas digitales.
mar 03 febrero 2026 02:45 PM
España prohíbe redes sociales
De acuerdo con el mandatario, los menores están “expuestos a un espacio en el que nunca se pretendió que navegaran solos", un espacio de "adicción, abuso, pornografía, manipulación, violencia", enumeró. “Los protegeremos del salvaje oeste digital. (hapabapa/Getty Images)

El gobierno español planea prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años para evitarles un mundo de "pornografía" y "violencia", anunció este martes en Dubái el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años", dijo Sánchez en un discurso en la Cumbre Mundial de Gobiernos que tiene lugar en la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos. "Las plataformas deberán implementar sistemas eficaces de verificación de la edad, no solo casillas de verificación, sino barreras reales que funcionan".

De acuerdo con el mandatario, los menores están “expuestos a un espacio en el que nunca se pretendió que navegaran solos", un espacio de "adicción, abuso, pornografía, manipulación, violencia", enumeró. “Los protegeremos del salvaje oeste digital.

El dirigente de izquierdas también anunció que cambiarán las leyes para que "los ejecutivos de las plataformas sean legalmente responsables de muchas infracciones que se producen en sus sitios web".

Esto significa que los directores generales de estas firmas tecnológicas se enfrentarán a responsabilidades penales por no eliminar contenidos ilegales o que inciten al odio, según sus declaraciones.

La prohibición requiere aprobación parlamentaria. Sin embargo, el presidente no cuenta con la mayoría en el Parlamento español y en los últimos tiempos ha tenido problemas para reunir los apoyos necesarios para aprobar leyes.

El objetivo de estas medidas es, según comentó, reafirmar el control democrático sobre las redes sociales y frenar a las principales plataformas digitales “donde se ignoran las leyes y se toleran los delitos”, declaraciones que resuenan en un contexto de creciente preocupación sobre el impacto de estas plataformas en las infancias.

Australia fue el primer país del mundo que prohibió las redes sociales para menores de 16 años el mes pasado, mientras que Francia, Malasia y Dinamarca, entre otras naciones, también lo están considerando o trabajando en medidas similares.

Sin embargo, los comentarios en contra de la medida no se han hecho esperar, pues los detractores consideran que dichas prohibiciones podrían empujar a las infancias a zonas de internet menos reguladas.

A pesar de ello, el principal partido conservador de oposición en España, el Partido Popular, expresó su apoyo a la prohibición, mientras que el de extrema derecha, Vox, se pronunció en contra.

“Esa es la prioridad del gobierno: asegurar las redes clientelares, asegurar que los medios de comunicación sigan el relato oficial y, por supuesto, asegurarse de que nadie les critique en las redes sociales”, dijo Pepa Millán, vocera de Vox, durante una conferencia de prensa.

Elon Musk, dueño de X (antes Twitter) también hizo comentarios al respecto, calificando a Sánchez de "tirano y traidor" en un tuit en el cual incluyó un emoji de una montaña de caca. "Sucio Sánchez es un tirano y traidor al pueblo de España", escribió Musk en X.

(Con información de AFP)

Redes sociales

