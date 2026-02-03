España prohibirá acceso a redes sociales a menores de 16 años

El gobierno español planea prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años para evitarles un mundo de "pornografía" y "violencia", anunció este martes en Dubái el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años", dijo Sánchez en un discurso en la Cumbre Mundial de Gobiernos que tiene lugar en la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos. "Las plataformas deberán implementar sistemas eficaces de verificación de la edad, no solo casillas de verificación, sino barreras reales que funcionan".

De acuerdo con el mandatario, los menores están “expuestos a un espacio en el que nunca se pretendió que navegaran solos", un espacio de "adicción, abuso, pornografía, manipulación, violencia", enumeró. “Los protegeremos del salvaje oeste digital.