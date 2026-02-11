Publicidad

Motorola apuesta por el “lujo accesible” en su nueva gama de productos

La empresa usa la fragmentación de la gama premium como estrategia de supervivencia en un mercado saturado que confunde un poco a los usuarios entre tantas opciones.
mié 11 febrero 2026 10:08 AM
La empresa presentó varios teléfonos nuevos, entre ellos dos opciones premium: Edge y Signature. (Cortesía: Motorola )

Las empresas fabricantes de smartphones se hicieron de un tipo de fan al que le hablaron durante años. Motorola dominó el segmento medio del mercado móvil global con modelos de alto volumen y precios competitivos, pero el lanzamiento de su nuevo portafolio 2026 que introduce la familia Signature y refuerza las líneas Edge, Razr y accesorios conectados apunta a un mercado fragmentado.

Aunque ofrece varias opciones de gama media, la cercanía entre un modelo y otro hace incluso difícil definir la línea entre un teléfono y otro.

Según Counterpoint Research, el crecimiento global de smartphones en los últimos ciclos se debe al aumento en la demanda de dispositivos premium y upgrades de mayor precio promedio, incluso en mercados emergentes.

La estrategia de la compañía propiedad de Lenovo se refleja en un portafolio escalonado: dispositivos premium “tradicionales” en su familia Edge, propuestas de diseño y lujo tecnológico con la llegada de Signature, así como plegables de ingeniería avanzada con su oferta en Razr.

Datos de su último reporte trimestral señalan que el negocio de dispositivos inteligentes de Lenovo tiene un crecimiento positivo de más del 10%, lo que se traduce en más inversión en innovación, incluyendo IA y nuevos dispositivos, de más de 13% y este movimiento habla de lo que otras empresas más premium hacen, como Samsung o Apple.

Aunque la marca mantiene presencia relevante en mercados emergentes, su cuota global ronda el 5% según estimaciones de Counterpoint, lejos del liderazgo de Apple o Samsung.

Motorola fragmenta su gama premium

El lanzamiento de la familia Signature es quizás la señal más clara del nuevo posicionamiento. La línea introduce dispositivos con materiales de lujo, colaboraciones con marcas de diseño y especificaciones técnicas comparables al segmento flagship.

Según Armando Rangel, director de producto en Motorola, el objetivo es que el dispositivo sea una “declaración de innovación a nivel tecnológica, utilidad, facilidad de uso y diseño”, orientado a consumidores que buscan diferenciación estética y experiencia premium.

La nueva familia Signature tiene un par de modelos que destacan por acabados diferenciados en términos de texturas tipo tela o cuero, combinaciones exclusivas de color certificadas por Pantone y especificaciones flagship que incluyen procesadores de última generación, configuraciones de hasta 16 GB de RAM y almacenamiento ampliado, cámaras avanzadas con sensores de alto nivel y pantallas AMOLED de brillo extremo.

La línea busca elevar la percepción de marca hacia un concepto de “lujo accesible”, donde la estética y la experiencia premium son tan importantes como el desempeño técnico.

En paralelo, la compañía renovó su familia Edge, que continúa funcionando como la gama alta de volumen dentro del portafolio, con modelos escalonados que combinan diseño delgado, pantallas AMOLED de alta resolución, baterías de gran capacidad y procesadores Snapdragon de la serie 7 orientados al rendimiento premium competitivo.

Dentro de esta línea, variantes como Edge y Edge Fusion permiten cubrir distintos niveles de precio dentro del segmento alto, manteniendo el enfoque en cámaras de alta resolución, certificaciones de resistencia y acabados estilizados.

Esta fragmentación permite además cubrir múltiples escalones de precio dentro del mismo segmento de alto valor, evitando competir directamente en un único flagship contra Apple o Samsung.

Internamente, la compañía sostiene que la evolución del portafolio responde también a un cambio demográfico. Más del 60% de sus consumidores actuales tiene menos de 35 años, un público más receptivo a diseño, colaboraciones de marca y experiencias diferenciadas que a especificaciones puramente técnicas.

Por eso el uso de materiales poco convencionales y asociaciones con marcas externas, una estrategia que construye valor simbólico en el producto, de acuerdo con Rangel.

