Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

La healthtech en México acelera: apuesta por bajar costos en obesidad y diabetes

El mercado mexicano de tecnologías aplicadas a la salud ya vale 1,200 millones de dólares. Startups como Clivi usan datos e IA para reducir costos y mejorar el control metabólico en enfermedades crónicas.
jue 12 febrero 2026 05:55 AM
salud-obesidad-diabetes-tecnologia
En México, ya existen iniciativas que utilizan este enfoque para atender dos de los principales retos de salud pública: la obesidad y la diabetes. (AndreyPopov/Getty Images)

La combinación entre tecnología, datos y atención médica empiezan a modificar la forma en la que se ofrecen los servicios de salud y también los resultados clínicos y el acceso para millones de personas que viven con enfermedades crónicas. En este nuevo ecosistema de healthtech, las soluciones compiten por resolver problemas históricos del sistema como la fragmentación, costos elevados y falta de seguimiento.

En México, ya existen iniciativas que utilizan este enfoque para atender dos de los principales retos de salud pública: la obesidad y la diabetes. Se trata de modelos que apuestan por la continuidad en la atención, la personalización del tratamiento y el acompañamiento fuera del consultorio, elementos clave para enfermedades que requieren control constante y decisiones clínicas sostenidas en el tiempo.

Publicidad

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua (Ensanut) 2023, el 37.3% de la población adulta en México vive con sobrepeso y el 38.9% con obesidad. La prevalencia resulta mayor en mujeres y se acentúa en zonas rurales, donde alcanza 40.2%.

En el caso de la diabetes, la misma encuesta estima una prevalencia de 18.3%, entre casos diagnosticados y no diagnosticados. Además, cerca del 74% de las personas con diabetes no logra las metas de control glucémico, lo que incrementa el riesgo de complicaciones graves como insuficiencia renal, retinopatías o amputaciones.

Tecnología aplicada al cuidado de la salud

Clivi es una de las iniciativas que busca atender este panorama desde el plano digital. Se trata de una clínica enfocada en obesidad, sobrepeso y diabetes que propone un modelo distinto al de la consulta tradicional. Ricardo Moguel, fundador de la startup, explicó a Expansión que la compañía funciona como un sistema operativo de salud, diseñado para facilitar la comunicación entre médico y paciente y “escalar la atención sin perder calidad”.

Moguel refirió que uno de los principales cuellos de botella en México radica en la escasez de especialistas. Según expuso existen alrededor de 1,400 endocrinólogos con licencia, pero menos de 1,000 ejercen de forma activa en el país, frente a una población cercana a 70 millones de personas con obesidad, sobrepeso o diabetes.

Publicidad

Para atender esa brecha, Clivi desarrolló un software clínico que permite a los médicos concentrar su atención en los pacientes que requieren intervención, a partir de alertas generadas por datos de monitoreo y evolución clínica.

La plataforma integra información de laboratorio, seguimiento de glucosa, peso y hábitos, así como herramientas de inteligencia artificial que apoyan la personalización de planes de alimentación. Moguel subrayó que el objetivo no consiste en sustituir al médico, sino en potenciar su capacidad.

“La decisión final siempre la toma el especialista. La tecnología ayuda a identificar riesgos y ajustar el tratamiento a tiempo”, dijo.

De acuerdo con Moguel, el 100% de los pacientes con diabetes que ingresan a Clivi presentan una hemoglobina glucosilada promedio de 8.8 puntos. Este indicador funciona como una “fotografía” del nivel de azúcar en la sangre durante los últimos tres meses: cuanto más alto es el número, peor es el control de la diabetes. Para dimensionarlo, una persona sin diabetes suele estar por debajo de cinco, mientras que para alguien que vive con esta condición, mantenerse por debajo de siete ya se considera un rango adecuado.

Publicidad

Tras un año de tratamiento, una muestra de 3,000 pacientes en Clivi registró un promedio de 6.8, lo que refleja un mejor control metabólico y una reducción del riesgo de complicaciones a largo plazo. En términos de peso, la población atendida alcanza una disminución promedio de 12% en el índice de masa corporal en las primeras 20 semanas y cerca del 20% al cumplir un año.

La diferencia también aparece en la permanencia de los pacientes. Mientras que en el sector privado la duración promedio de un tratamiento para obesidad o diabetes ronda los 90 días, Clivi reporta una retención del 71% al año, es decir, siete de cada diez pacientes continúan en seguimiento después de 12 meses. Moguel atribuyó esta cifra al acompañamiento continuo y a la personalización.

“Cuando el paciente avanza y se siente mejor, se queda. La atención por episodios no permite eso”, afirmó.

El modelo también impacta en los costos. Mientras que en farmacias el tratamiento mensual para atender la diabetes con semaglutida suele oscilar entre 5,100 y 5,700 pesos, y la liraglutida entre 3,500 y 4,000 pesos. En contraste, el programa de Clivi ofrece estos tratamientos desde 4,999 pesos en el caso de la semaglutida y desde 3,499 pesos mensuales para la liraglutida,lo que implica un ahorro mensual de hasta 700 pesos en el primer caso y de alrededor de 500 pesos en el segundo. Estos montos contemplan el medicamento, consultas médicas, seguimiento nutricional, acompañamiento psicológico, estudios de laboratorio periódicos y dispositivos de monitoreo.

“Lo que nos permitió bajar el costo de la atención médica fue la eficiencia con la que atendemos al paciente. Al usar tecnología para acompañar de forma continua y ayudar al médico a concentrarse sólo en los casos que necesitan intervención, podemos ofrecer un programa completo a un precio menor que el tratamiento aislado en farmacia”, explicó Moguel.

De acuerdo con la consultora Verified Market Reports, el mercado mexicano de tecnologías de la información aplicadas a la salud alcanzó un valor estimado de 1,200 millones de dólares y mantuvo una tasa de crecimiento anual cercana al 12% entre 2018 y 2023. La firma prevé que esta tendencia continúe, con una tasa cercana al 14% hacia 2028, impulsada por la adopción de expedientes clínicos electrónicos, plataformas de telemedicina y diagnósticos apoyados en inteligencia artificial.

Más allá de obesidad y diabetes, Clivi ya mapea otros padecimientos crónicos que podrían beneficiarse de este modelo, como síndrome de ovario poliquístico, trastornos hormonales, hígado graso y enfermedades musculoesqueléticas. Para Moguel, la clave reside en entender que la tecnología no representa un fin en sí mismo.

“La salud digital funciona cuando conecta datos, médicos y pacientes en el día a día”, sentenció.

Tags

dispositivos médicos Inteligencia artificial

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad