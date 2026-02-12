La healthtech en México acelera: apuesta por bajar costos en obesidad y diabetes

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua (Ensanut) 2023, el 37.3% de la población adulta en México vive con sobrepeso y el 38.9% con obesidad. La prevalencia resulta mayor en mujeres y se acentúa en zonas rurales, donde alcanza 40.2%.

En el caso de la diabetes, la misma encuesta estima una prevalencia de 18.3%, entre casos diagnosticados y no diagnosticados. Además, cerca del 74% de las personas con diabetes no logra las metas de control glucémico, lo que incrementa el riesgo de complicaciones graves como insuficiencia renal, retinopatías o amputaciones.

Tecnología aplicada al cuidado de la salud

Clivi es una de las iniciativas que busca atender este panorama desde el plano digital. Se trata de una clínica enfocada en obesidad, sobrepeso y diabetes que propone un modelo distinto al de la consulta tradicional. Ricardo Moguel, fundador de la startup, explicó a Expansión que la compañía funciona como un sistema operativo de salud, diseñado para facilitar la comunicación entre médico y paciente y “escalar la atención sin perder calidad”.

Moguel refirió que uno de los principales cuellos de botella en México radica en la escasez de especialistas. Según expuso existen alrededor de 1,400 endocrinólogos con licencia, pero menos de 1,000 ejercen de forma activa en el país, frente a una población cercana a 70 millones de personas con obesidad, sobrepeso o diabetes.